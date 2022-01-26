Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Челябинской области

27 января 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура области организовала проверку из-за гибели ребенка в огне (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Южноуральске Челябинской области 27 января на пожаре погиб трехлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Южноуральске при пожаре погиб трехлетний ребенок. Прокуратурой области организована проверка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин. На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по региону по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Южноуральске Челябинской области 27 января на пожаре погиб трехлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Южноуральске при пожаре погиб трехлетний ребенок. Прокуратурой области организована проверка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин. На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по региону по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).