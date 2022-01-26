Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Челябинской области

В Южноуральске Челябинской области 27 января на пожаре погиб трехлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В Южноуральске при пожаре погиб трехлетний ребенок. Прокуратурой области организована проверка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
На место происшествия выехал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин. На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по региону по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В Южноуральске Челябинской области 27 января на пожаре погиб трехлетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Южноуральске при пожаре погиб трехлетний ребенок. Прокуратурой области организована проверка», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Южноуральска Евгений Шумихин. На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по региону по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).