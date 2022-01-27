Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку

На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба.
«В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы.
Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию.
Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT.
На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба. «В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы. Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию. Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT.