Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, пограничник, граница, стоп
Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, сообщает киргизская погранслужба Фото:

На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба.

«В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы.

Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию.

Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT.

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На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба. «В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы. Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию. Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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