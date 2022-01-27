Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку

27 января 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Таджикская сторона использует минометы и гранатометы, сообщает киргизская погранслужба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба. «В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы. Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию. Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На границе Таджикистана и Киргизии пограничники устроили перестрелку. Об этом сообщила киргизская погранслужба. «В районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт — Кочо и Чыр-Добо», — приводит РИА «Новости» информацию погранслужбы. Отмечается также, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В данный момент в Киргизии проверяют эту информацию. Ранее сообщалось, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. В июле 2021 года в Киргизии также сообщали о перестрелке пограничников на киргизско-таджикской границе, пишет RT.