27 января 2022

Недалеко от Перми продают майнинг-ферму

© Служба новостей «URA.RU»
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Криптовалюты. Сургут, монеты, экономика, биткоин, криптовалюта, блокчейн, деньги, валюта, майнинг
Для добычи криптовалют используются ASIC-майнеры Фото:

Недалеко от Перми продается здание для майнинга. Стоимость фермы по производству криптовалюты составляет 2,7 млн рублей. Объявление о продаже здания размещено на портале «Авито».

«Здание для майнинга. Находится недалеко от Перми. Стоимость 2 700 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Автор объявления сообщает, что в собственности также имеется участок в 11 соток у дома, а для добычи цифровых валют используются ASIC-майнеры. Также продавец предлагает возможность рассрочки.

Ранее Минфин РФ утвердил новые правила, регулирующие действие криптовалют в России. До этого цифровую валюту в стране хотели запретить, однако, ведомство выступило против такой инициативы и предложило ввести регулятивные механизмы.

Майнинг-ферма

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Недалеко от Перми продается здание для майнинга. Стоимость фермы по производству криптовалюты составляет 2,7 млн рублей. Объявление о продаже здания размещено на портале «Авито». «Здание для майнинга. Находится недалеко от Перми. Стоимость 2 700 000 рублей», — сообщается в объявлении. Автор объявления сообщает, что в собственности также имеется участок в 11 соток у дома, а для добычи цифровых валют используются ASIC-майнеры. Также продавец предлагает возможность рассрочки. Ранее Минфин РФ утвердил новые правила, регулирующие действие криптовалют в России. До этого цифровую валюту в стране хотели запретить, однако, ведомство выступило против такой инициативы и предложило ввести регулятивные механизмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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