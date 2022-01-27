Недалеко от Перми продают майнинг-ферму

Для добычи криптовалют используются ASIC-майнеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Недалеко от Перми продается здание для майнинга. Стоимость фермы по производству криптовалюты составляет 2,7 млн рублей. Объявление о продаже здания размещено на портале «Авито».

«Здание для майнинга. Находится недалеко от Перми. Стоимость 2 700 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Автор объявления сообщает, что в собственности также имеется участок в 11 соток у дома, а для добычи цифровых валют используются ASIC-майнеры. Также продавец предлагает возможность рассрочки.

Ранее Минфин РФ утвердил новые правила, регулирующие действие криптовалют в России. До этого цифровую валюту в стране хотели запретить, однако, ведомство выступило против такой инициативы и предложило ввести регулятивные механизмы.

Майнинг-ферма Авито