В России вводят новые правила операций с криптовалютой

28 января 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

В России будет введен ряд регулирующих мер для операций с криптовалютой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Минфин займется проработкой системы контроля за платформой по переводам между физическими лицами, пишет РБК. Также будут контролироваться провайдеры и услуги виртуальных активов;

Будет определен регулярно-ограничительный режим деятельности провайдеров. Власти выберут надзорный орган, который будет наблюдать за сферой криптовалют;

К концу года в систему регулярно-ограничительных мер будут внесены предложения группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег;

Также к концу года будут разработаны механизмы отчета для организаций, которые занимаются криптовалютой на территории России;

Будет определена мера административного или уголовного наказания за нарушение закона с использованием криптовалют;

Будет разработан и сформирован механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении криптовалютами. Закон об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней будет доработан;

За незаконный оборот криптовалюты будет введена административная ответственность;

Также будет разработан механизм оценки стоимости криптовалютных активов. Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тысяч рублей в год россиянам нужно будет проходить специальный тест. Ранее в Центробанке РФ выступили с идеей полностью запретить криптовалюту в России, пишет телеканал 360. В Минфине выступили против такой идеи и заявили, что необходимо ввести лишь регулирующие механизмы, сообщает RT. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тысяч рублей в год россиянам нужно будет проходить специальный тест. Ранее в Центробанке РФ выступили с идеей полностью запретить криптовалюту в России, пишет телеканал 360. В Минфине выступили против такой идеи и заявили, что необходимо ввести лишь регулирующие механизмы, сообщает RT. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News.