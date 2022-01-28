В России вводят новые правила операций с криптовалютой

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Клипарт. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
В России будет введен ряд регулирующих мер для операций с криптовалютой Фото:

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

  • Минфин займется проработкой системы контроля за платформой по переводам между физическими лицами, пишет РБК. Также будут контролироваться провайдеры и услуги виртуальных активов;
  • Будет определен регулярно-ограничительный режим деятельности провайдеров. Власти выберут надзорный орган, который будет наблюдать за сферой криптовалют;
  • К концу года в систему регулярно-ограничительных мер будут внесены предложения группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег;
  • Также к концу года будут разработаны механизмы отчета для организаций, которые занимаются криптовалютой на территории России;
  • Будет определена мера административного или уголовного наказания за нарушение закона с использованием криптовалют;
  • Будет разработан и сформирован механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении криптовалютами. Закон об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней будет доработан;
  • За незаконный оборот криптовалюты будет введена административная ответственность;
  • Также будет разработан механизм оценки стоимости криптовалютных активов.

Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тысяч рублей в год россиянам нужно будет проходить специальный тест. Ранее в Центробанке РФ выступили с идеей полностью запретить криптовалюту в России, пишет телеканал 360. В Минфине выступили против такой идеи и заявили, что необходимо ввести лишь регулирующие механизмы, сообщает RT. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» криптовалют, которая будет регулировать действие цифровой валюты в России. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что для совершения операций с криптовалютами на сумму свыше 600 тысяч рублей в год россиянам нужно будет проходить специальный тест. Ранее в Центробанке РФ выступили с идеей полностью запретить криптовалюту в России, пишет телеканал 360. В Минфине выступили против такой идеи и заявили, что необходимо ввести лишь регулирующие механизмы, сообщает RT. Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и Минфину прийти к единому мнению по криптовалютам и доложить ему о результатах, отмечает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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