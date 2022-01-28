Лукашенко назвал условие для своей отставки

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Если народ решит, Лукашенко готов оставить пост президента Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Национальному собранию. Однако, по словам Лукашенко, для его отставки нужно определенное условие.

«[Я] не забронзовел и готов уйти на покой. Но в том случае, если так решит белорусский народ», — заявил он. Прямая трансляция послания ведется на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. «Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Второй момент, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Национальному собранию. Однако, по словам Лукашенко, для его отставки нужно определенное условие. «[Я] не забронзовел и готов уйти на покой. Но в том случае, если так решит белорусский народ», — заявил он. Прямая трансляция послания ведется на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. «Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Второй момент, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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