Лукашенко назвал условие для своей отставки

28 января 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Если народ решит, Лукашенко готов оставить пост президента Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Национальному собранию. Однако, по словам Лукашенко, для его отставки нужно определенное условие. «[Я] не забронзовел и готов уйти на покой. Но в том случае, если так решит белорусский народ», — заявил он. Прямая трансляция послания ведется на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. «Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Второй момент, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Национальному собранию. Однако, по словам Лукашенко, для его отставки нужно определенное условие. «[Я] не забронзовел и готов уйти на покой. Но в том случае, если так решит белорусский народ», — заявил он. Прямая трансляция послания ведется на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. «Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Второй момент, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.