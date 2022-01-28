Лукашенко заявил, что поможет России в случае войны

Белоруссия поможет России на основе союзных договоренностей, подчеркнул Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании народу и Национальному собранию. Трансляция послания идет на сайте президента республики.

«Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если будет развязана горячая война, мы все, даже те, кто не хочет, станем на защиту нашего отечества. Второй момент, когда быть войне, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия. Основа тому — наши союзные договоренности», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в случае начала третьей мировой войны проиграют все. При этом мировая эскалация связана с борьбой за ресурсы и рынки сбыта. Лукашенко также заявил, что Украину вернут «в лоно славянства». «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия встанет на сторону России в случае начала войны с Украиной. Однако президент отметил, что Белоруссия и Россия никогда не развяжут войну первыми.