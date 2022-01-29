Шнуров признался во лжи в скандальном клипе про мусор в Питере

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Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Сергей Шнуров признался, что не умеет играть на трубе Фото:

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что обманул своих слушателей в клипе «Пока так», поскольку, на самом деле, он не умеет играть на трубе. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе „Пока так“, есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет ***** (безобразия) творящегося в нашем городе», — написал Шнуров

Ранее Шнуров снял клип «Пока так», в котором раскритиковал власти Санкт-Петербурга за некачественную уборку мусора и снега. Клип за сутки набрал 7 млн просмотров. После этого он выпустил клип «Покаянная», в котором в ироничной форме извинился перед городскими властями за критику.

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Музыкант Сергей Шнуров заявил, что обманул своих слушателей в клипе «Пока так», поскольку, на самом деле, он не умеет играть на трубе. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте. «Я должен вам признаться, что обманул своих слушателей и зрителей. Да, в том самом клипе „Пока так“, есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съемок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет ***** (безобразия) творящегося в нашем городе», — написал Шнуров Ранее Шнуров снял клип «Пока так», в котором раскритиковал власти Санкт-Петербурга за некачественную уборку мусора и снега. Клип за сутки набрал 7 млн просмотров. После этого он выпустил клип «Покаянная», в котором в ироничной форме извинился перед городскими властями за критику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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