Шнуров «покаялся» перед губернатором Бегловым за критику. «Сам зас…л весь город, виноватый». Видео

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Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Покаянная» Фото:

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Покаянная», в котором в ироничной форме извинился перед губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которого он критиковал в прошлом клипе.

«Сам зас…л весь город виноватый, мусор разбросал и гололед. А начальство бегало с лопатой, ну кто ж такую кучу уберет», — поет Шнуров.

В песне Шнуров в иронической форме извиняется перед администрацией города и обещает взять вину за мусор и сосульки в Петербурге на себя. Он также говорит о том, что его прошлый клип «проплатили». Клип за сутки собрал 645 300 просмотров и 3 439 комментариев.

Ранее Шнуров выпустил клип «Пока так» о коммунальном коллапсе в Санкт-Петербурге, который вызвал большой резонанс в интернете. Съемки проходили на фоне заваленной отходами мусорной площадки в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Шнуров в тексте обратил внимание, что из-за скопления отходов люди не могут пройти к нужному месту. Кроме того, он в свойственной ему нецензурной манере обыграл ответы местных чиновников на многочисленные жалобы горожан.

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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Покаянная», в котором в ироничной форме извинился перед губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которого он критиковал в прошлом клипе. «Сам зас…л весь город виноватый, мусор разбросал и гололед. А начальство бегало с лопатой, ну кто ж такую кучу уберет», — поет Шнуров. В песне Шнуров в иронической форме извиняется перед администрацией города и обещает взять вину за мусор и сосульки в Петербурге на себя. Он также говорит о том, что его прошлый клип «проплатили». Клип за сутки собрал 645 300 просмотров и 3 439 комментариев. Ранее Шнуров выпустил клип «Пока так» о коммунальном коллапсе в Санкт-Петербурге, который вызвал большой резонанс в интернете. Съемки проходили на фоне заваленной отходами мусорной площадки в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Шнуров в тексте обратил внимание, что из-за скопления отходов люди не могут пройти к нужному месту. Кроме того, он в свойственной ему нецензурной манере обыграл ответы местных чиновников на многочисленные жалобы горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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