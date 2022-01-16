Сергей Шнуров снял клип на остросоциальную «мусорную» тему Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Клип основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в Санкт-Петербурге за ночь набрал более 7 млн просмотров. Ролик опубликован 15 января на канале коллектива в YouTube, соцсетях и мессенджерах.

Съемки проходили на фоне заваленной отходами мусорной площадки в одном из дворов рядом с Сенной площадью. Шнуров в тексте обратил внимание, что из-за скопления отходов люди не могут пройти к нужному месту. Кроме того, он в свойственной ему нецензурной манере обыграл ответы местных чиновников на многочисленные жалобы горожан.

Горы мусора — не единственная проблема, которая тревожит местных жителей. Петербуржцы также возмущены работой коммунальных служб, которые уже два месяца не могут почистить дороги и тротуары от снега, и бездействием властей города во главе с губернатором Александром Бегловым.

Северная столица утонула в горах мусора после новогодних праздников — здесь стартовала «мусорная реформа», суть которой — в появлении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стало АО «Невский экологический оператор». Однако уже в первые два дня из всех районов города стали поступать жалобы — мусорные контейнеры во дворах переполнились, пишут « Невские новости» . Горожане опасаются, что из-за замусоренности Санкт-Петербургу грозит нашествие крыс и эпидемия.

Видео: YouTube