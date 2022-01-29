Теннисиста Медведева оштрафовали из-за скандала во время матча

Все произошло во время матча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом спортсмен накричал на судью, пишут местные СМИ.

«Медведев оштрафован на 8 тысяч долларов за непристойный жест и на 4 тысячи долларов. Штраф назначен за неспортивное поведение», — сообщает Fox Sports Australia.

Во втором сете матча с Циципасом Медведев накричал на судью Хауме Кампистола из-за того, что тот не реагировал на постоянные реплики со стороны отца и тренера противника (по правилам, любое вмешательство в игру запрещено — ред.). После игры российский теннисист извинился перед судьей. Матч, прошедший в 28 января, завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1, сообщает портал Sport24.