Теннисиста Медведева оштрафовали из-за скандала во время матча

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Все произошло во время матча Фото:

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом спортсмен накричал на судью, пишут местные СМИ.

«Медведев оштрафован на 8 тысяч долларов за непристойный жест и на 4 тысячи долларов. Штраф назначен за неспортивное поведение», — сообщает Fox Sports Australia.

Во втором сете матча с Циципасом Медведев накричал на судью Хауме Кампистола из-за того, что тот не реагировал на постоянные реплики со стороны отца и тренера противника (по правилам, любое вмешательство в игру запрещено — ред.). После игры российский теннисист извинился перед судьей. Матч, прошедший в 28 января, завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1, сообщает портал Sport24.

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Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов. В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом спортсмен накричал на судью, пишут местные СМИ. «Медведев оштрафован на 8 тысяч долларов за непристойный жест и на 4 тысячи долларов. Штраф назначен за неспортивное поведение», — сообщает Fox Sports Australia. Во втором сете матча с Циципасом Медведев накричал на судью Хауме Кампистола из-за того, что тот не реагировал на постоянные реплики со стороны отца и тренера противника (по правилам, любое вмешательство в игру запрещено — ред.). После игры российский теннисист извинился перед судьей. Матч, прошедший в 28 января, завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1, сообщает портал Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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