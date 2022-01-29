Депутат Милонов предложил индексировать декретные выплаты

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, снег, зима, детская коляска, Декрет, мама и ребенок
Депутат Госдумы заявил о необходимости обеспечить матерям достойный декретный отпуск Фото:

Декретные выплаты нужно индексировать по фактической инфляции, чтобы обеспечить российским женщинам достойный уровень жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Все выплаты, связанные с заботой о маме и малыше, должны индексироваться, это важно, потому что это безопасность нашей страны, детей. Плюс, стоит учесть, что на фоне пандемии некоторые безответственные производители решили поднять цены, и не всегда получается эффективно с этим бороться. Поэтому крайне важно сейчас поднять социальное обеспечение у тех, кто готовится стать мамой или уже стал мамой», — подчеркнул Виталий Милонов.

Депутат добавил, что в профильном комитете Госдумы подобные инициативы рассматриваются регулярно. «В рамках комитета мы постоянно рассматриваем такие инициативы. Если мы эти выплаты не будем индексировать в соответствии с уровнем инфляции, то они будут уменьшаться. То есть, тут даже не повышение получается, а просто поддержка женщин хотя бы на достойном уровне», — объяснил Милонов.

С 1 февраля в России вступит в силу закон об индексации материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей.

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Декретные выплаты нужно индексировать по фактической инфляции, чтобы обеспечить российским женщинам достойный уровень жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Все выплаты, связанные с заботой о маме и малыше, должны индексироваться, это важно, потому что это безопасность нашей страны, детей. Плюс, стоит учесть, что на фоне пандемии некоторые безответственные производители решили поднять цены, и не всегда получается эффективно с этим бороться. Поэтому крайне важно сейчас поднять социальное обеспечение у тех, кто готовится стать мамой или уже стал мамой», — подчеркнул Виталий Милонов. Депутат добавил, что в профильном комитете Госдумы подобные инициативы рассматриваются регулярно. «В рамках комитета мы постоянно рассматриваем такие инициативы. Если мы эти выплаты не будем индексировать в соответствии с уровнем инфляции, то они будут уменьшаться. То есть, тут даже не повышение получается, а просто поддержка женщин хотя бы на достойном уровне», — объяснил Милонов. С 1 февраля в России вступит в силу закон об индексации материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Размер выплат на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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