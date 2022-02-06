Терапевт рассказала о смертельной опасности наркоза

Наркоз для людей, склонных к аллергиям, может стать причиной анафилактического шока, отека Квинке и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
«Местное обезболивание новокаином либо лидокаин может вызвать аллергические реакции. Новокаиновый наркоз — составляющее грибковое, пенициллинового ряда, и при его применении всегда идет реакция на пенициллин, что очень опасно. Может случиться анафилактический шок, отек Квинке, что часто происходит при проведении косметологических операций, или генерализованный отек, и человек умирает», — объяснила Людмила Лапа.
По словам терапевта, перед проведением процедур с применением наркоза пациентам необходимо заранее сообщать о склонностях к каким-либо аллергиям. «Медики перед вмешательством всегда должны спрашивать у пациентов, а они в свою очередь подробно рассказывать, есть ли реакции на пенициллин, сладкое. Так как сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов», — добавила Лапа.
В этот день, 7 февраля 1847 года, Федор Иноземцев провел первую в России хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Хирургическое вмешательство было связано с раком молочной железы.
Наркоз для людей, склонных к аллергиям, может стать причиной анафилактического шока, отека Квинке и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Местное обезболивание новокаином либо лидокаин может вызвать аллергические реакции. Новокаиновый наркоз — составляющее грибковое, пенициллинового ряда, и при его применении всегда идет реакция на пенициллин, что очень опасно. Может случиться анафилактический шок, отек Квинке, что часто происходит при проведении косметологических операций, или генерализованный отек, и человек умирает», — объяснила Людмила Лапа. По словам терапевта, перед проведением процедур с применением наркоза пациентам необходимо заранее сообщать о склонностях к каким-либо аллергиям. «Медики перед вмешательством всегда должны спрашивать у пациентов, а они в свою очередь подробно рассказывать, есть ли реакции на пенициллин, сладкое. Так как сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов», — добавила Лапа. В этот день, 7 февраля 1847 года, Федор Иноземцев провел первую в России хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Хирургическое вмешательство было связано с раком молочной железы.