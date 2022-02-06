Терапевт рассказала о смертельной опасности наркоза

07 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Новокаин и лидокаин могут вызвать аллергию Фото: Илья Московец © URA.RU Наркоз для людей, склонных к аллергиям, может стать причиной анафилактического шока, отека Квинке и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Местное обезболивание новокаином либо лидокаин может вызвать аллергические реакции. Новокаиновый наркоз — составляющее грибковое, пенициллинового ряда, и при его применении всегда идет реакция на пенициллин, что очень опасно. Может случиться анафилактический шок, отек Квинке, что часто происходит при проведении косметологических операций, или генерализованный отек, и человек умирает», — объяснила Людмила Лапа. По словам терапевта, перед проведением процедур с применением наркоза пациентам необходимо заранее сообщать о склонностях к каким-либо аллергиям. «Медики перед вмешательством всегда должны спрашивать у пациентов, а они в свою очередь подробно рассказывать, есть ли реакции на пенициллин, сладкое. Так как сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов», — добавила Лапа. В этот день, 7 февраля 1847 года, Федор Иноземцев провел первую в России хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Хирургическое вмешательство было связано с раком молочной железы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наркоз для людей, склонных к аллергиям, может стать причиной анафилактического шока, отека Квинке и смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Местное обезболивание новокаином либо лидокаин может вызвать аллергические реакции. Новокаиновый наркоз — составляющее грибковое, пенициллинового ряда, и при его применении всегда идет реакция на пенициллин, что очень опасно. Может случиться анафилактический шок, отек Квинке, что часто происходит при проведении косметологических операций, или генерализованный отек, и человек умирает», — объяснила Людмила Лапа. По словам терапевта, перед проведением процедур с применением наркоза пациентам необходимо заранее сообщать о склонностях к каким-либо аллергиям. «Медики перед вмешательством всегда должны спрашивать у пациентов, а они в свою очередь подробно рассказывать, есть ли реакции на пенициллин, сладкое. Так как сейчас это достаточно частое явление, почти 50% россиян — аллергики. Также сейчас врачи применяют современные препараты, которые не вызывают таких реакций, например, ультракоин, что используется при лечении зубов», — добавила Лапа. В этот день, 7 февраля 1847 года, Федор Иноземцев провел первую в России хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Хирургическое вмешательство было связано с раком молочной железы.