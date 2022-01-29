Юрист предупредил водителей об особых зимних штрафах

30 января 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Снег на световых приборах может стать поводом для штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зимой водители рискуют получить «сезонные» штрафы, например, если номерной знак автомобиля залеплен снегом. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. «Если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то наказание — наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. Или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — цитирует «Прайм» Анатолия Миронова. По его словам, если автомобиль находится с заведенным двигателем более пяти минут и находится в жилой зоне, то предусмотрен штраф 1500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушители заплатят 3 тыс рублей. Штрафы положены в случае несоблюдения требований к техническому состоянию автомобиля, сообщил Миронов. К таким случаям относится одновременное использование шин с шипами и без шипов, неисправность системы обогрева ветрового стекла, нерабочая система стеклоомывателя. Нарушением считается запотевание или наледь, которые ограничивают водителю обзор, а также снег и грязь на световых приборах. Ранее автоэксперты сообщили, что штраф грозит за неправильный объезд сугробов. Выезд на встречную полосу при объезде сугроба может повлечь лишение прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зимой водители рискуют получить «сезонные» штрафы, например, если номерной знак автомобиля залеплен снегом. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. «Если номерной знак намеренно залеплен снегом до такой степени, что это препятствует его прочтению, то наказание — наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. Или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — цитирует «Прайм» Анатолия Миронова. По его словам, если автомобиль находится с заведенным двигателем более пяти минут и находится в жилой зоне, то предусмотрен штраф 1500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге нарушители заплатят 3 тыс рублей. Штрафы положены в случае несоблюдения требований к техническому состоянию автомобиля, сообщил Миронов. К таким случаям относится одновременное использование шин с шипами и без шипов, неисправность системы обогрева ветрового стекла, нерабочая система стеклоомывателя. Нарушением считается запотевание или наледь, которые ограничивают водителю обзор, а также снег и грязь на световых приборах. Ранее автоэксперты сообщили, что штраф грозит за неправильный объезд сугробов. Выезд на встречную полосу при объезде сугроба может повлечь лишение прав.