Автоэксперты предупредили водителей о «зимних» штрафах

17 января 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Водители могут лишиться прав за неправильный объезд сугробов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За неправильный объезд сугробов и неочищенные от снега номера водителя ждет крупный штраф и даже лишение прав. Автомобилистам также запрещено долго прогревать автомобили в жилых зонах. «Автомобилиста вполне могут оштрафовать на 500 рублей за неочищенные от снега номера. Если в суде будет доказано, что водитель скрыл знаки специально, водитель получит штраф в 5 тысяч рублей, или лишится прав на срок от 1 до 3 месяцев. За неочищенные от льда или снега фары также может грозить штраф в размере 500 рублей», — пишет Autonews. Крупный штраф может грозить водителю за неправильный объезд сугробов. А выезд на встречную полосу при объезде сугроба карается лишением прав. Водителям там же запрещено долго прогревать машины из-за закона, запрещающего стоянку с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях. За прогревание автомобиля более пяти минут водителю могут выписать штраф в 1,5 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За неправильный объезд сугробов и неочищенные от снега номера водителя ждет крупный штраф и даже лишение прав. Автомобилистам также запрещено долго прогревать автомобили в жилых зонах. «Автомобилиста вполне могут оштрафовать на 500 рублей за неочищенные от снега номера. Если в суде будет доказано, что водитель скрыл знаки специально, водитель получит штраф в 5 тысяч рублей, или лишится прав на срок от 1 до 3 месяцев. За неочищенные от льда или снега фары также может грозить штраф в размере 500 рублей», — пишет Autonews. Крупный штраф может грозить водителю за неправильный объезд сугробов. А выезд на встречную полосу при объезде сугроба карается лишением прав. Водителям там же запрещено долго прогревать машины из-за закона, запрещающего стоянку с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях. За прогревание автомобиля более пяти минут водителю могут выписать штраф в 1,5 тысячи рублей.