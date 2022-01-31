Власти РФ допустили повышение цен на молочные продукты

Повышение цен возможно из-за роста издержек на производство продукции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минсельхоз РФ допускает повышение цен на часть ассортимента молочной продукции. Однако резкого удорожания товаров из этого сегмента в 2022 году не ожидается.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году. Вместе с тем на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — сообщили в пресс-службе ведомства агентству «Прайм».

По информации Минсельхоза, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, в течение всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. В Минсельхозе напомнили, что правительством РФ для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке был принят комплекс мер, которые позволяют сократить и издержки производителей. К ним относятся таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна, льготные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, на строительство и реконструкцию.

Ранее компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает « Коммерсант» . В компании объяснили это ростом себестоимости продукции. В компании Valio (бренд Viola) предсказали подорожание молочной продукции на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям.

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