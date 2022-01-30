30 января 2022

С февраля поднимется стоимость молочной продукции в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция, прилавок
В компании Valio считают, что молочная продукция подорожает на 20% к концу 2022 года Фото:
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Цены на продукты в России

Производитель молочной продукции начинают повышать стоимость товаров. Об этом сообщают ритейлеры, получившие соответствующие уведомление.

Так компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает «Коммерсант». В компании объясняют это ростом себестоимости продукции.

В компании Valio (бренд Viola) оценили, что к концу 2022 года молочная продукция в среднем подорожает на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям.

Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются проработать меры поддержки молочных производителей, чтобы не допустить роста цен на продукцию. Также россиян предупреждали о подорожании мяса. Производители сообщили о росте стоимости хлеба с 1 февраля.

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Производитель молочной продукции начинают повышать стоимость товаров. Об этом сообщают ритейлеры, получившие соответствующие уведомление. Так компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает «Коммерсант». В компании объясняют это ростом себестоимости продукции. В компании Valio (бренд Viola) оценили, что к концу 2022 года молочная продукция в среднем подорожает на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям. Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются проработать меры поддержки молочных производителей, чтобы не допустить роста цен на продукцию. Также россиян предупреждали о подорожании мяса. Производители сообщили о росте стоимости хлеба с 1 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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