С февраля поднимется стоимость молочной продукции в России

31 января 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

В компании Valio считают, что молочная продукция подорожает на 20% к концу 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Производитель молочной продукции начинают повышать стоимость товаров. Об этом сообщают ритейлеры, получившие соответствующие уведомление. Так компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает « Коммерсант ». В компании объясняют это ростом себестоимости продукции. В компании Valio (бренд Viola) оценили, что к концу 2022 года молочная продукция в среднем подорожает на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям. Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются проработать меры поддержки молочных производителей, чтобы не допустить роста цен на продукцию. Также россиян предупреждали о подорожании мяса. Производители сообщили о росте стоимости хлеба с 1 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Производитель молочной продукции начинают повышать стоимость товаров. Об этом сообщают ритейлеры, получившие соответствующие уведомление. Так компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров о подорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с начала февраля, передает «Коммерсант». В компании объясняют это ростом себестоимости продукции. В компании Valio (бренд Viola) оценили, что к концу 2022 года молочная продукция в среднем подорожает на 15-20%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние курсовых разниц, климатических факторов, дефицита трудовых ресурсов, а также готовятся к возможным новым ограничениям. Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются проработать меры поддержки молочных производителей, чтобы не допустить роста цен на продукцию. Также россиян предупреждали о подорожании мяса. Производители сообщили о росте стоимости хлеба с 1 февраля.