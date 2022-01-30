Один из старейших тюменских заводов продают за 500 млн рублей

Компания «Сибжилстрой» работает в сфере деревообработки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Винзили (Тюменский район) выставлен на продажу завод «Сибжилстрой», основанный в 1932 году. Объявление о продаже опубликовано на сайте риелторской компании «Этажи». Собственник хочет выручить за объект 500 млн рублей.

«Продам производственную базу в поселке Винзили. 18,52 га, с производственными и складскими помещениями 54000 кв. м. ЖД-тупик, свой локомотив, козловой кран, площадь площадки под козловой кран 6600 кв. м. по площадке с козловым краном проходят ЖД-пути с выходом на Транссибирскую магистраль. 500 млн рублей», — говорится в объявлении.

На сайте предприятия указано, что «Сибжилстрой» занимается деревообработкой, в частности, изготовлением деревянных домов. По данным тюменского telegram-канала «Повестка», в 2020 году завод уже пытались продать, но дешевле — за 300 млн рублей.