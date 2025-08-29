Производитель «кириешек» отправил миллиарды рублей на помощь ВСУ

Миллиардер, владелец компании — производителя популярных сухариков «Кириешки», Денис Штенгелов, мог вывести за рубеж более 21 миллиарда рублей, которые были направлены на поддержку ВСУ. Сам Штенгелов уже несколько лет проживает в Австралии.
Telegram-канал SHOT опубликовал подробности финансовых операций и структуру бизнеса Штенгелова. Его кондитерская империя — одна из крупнейших в России. Центральной компанией в структуре является «Кондитерус ком», которая занимается инвестированием в акции других фирм бизнесмена. В 2024 году эта компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 13,4 миллиарда рублей. Холдинговая компания КДВ, также входящая в империю Штенгелова, заработала за тот же период 16,3 миллиарда рублей прибыли. Кроме того, в структуру входят 22 дочерние компании, каждая из которых приносит стабильный доход, исчисляемый миллиардами рублей. Общий годовой доход КДВ превышает 756 миллиардов рублей.
Особое внимание правоохранительных органов привлекла украинская дочерняя компания «Юниснек продакшн». Несмотря на геополитическую обстановку и продолжающийся конфликт, предприятие продолжает работать на территории Украины. Также известно, что отец Дениса — Николай Штенгелов — был владельцем двух крупных сельскохозяйственных предприятий на Украине. Он получал благодарности от ВСУ за поддержку украинских военных, участвовавших в боевых действиях на Донбассе до начала СВО.
Денис Штенгелов уже несколько лет проживает в Австралии. Там он инвестировал значительные средства в строительство элитной школы большого тенниса KDV Sport, оснащенной современными кортами и высокотехнологичным оборудованием. Стоимость проекта оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Вместе с ним в Австралии живет его старшая сестра Юлия, которая помогает брату вести бизнес. Генеральная прокуратура России потребовала признать Дениса и Николая Штенгеловых экстремистами.
