00:15
Единой службе доверили заниматься комплексным развитием пермских территорий
00:14
Россия будет снимать фильмы и сериалы вместе с братским народом
00:07
Решения военкоматов об отправке срочника на службу продлили
Путин и Си Цзиньпин за чаем обсудят Украину и Трампа: главные заявления Ушакова о поездке главы РФ в Китай
00:06
FT сообщила об идее Трампа привлечь Китай к созданию безопасности на Украине
00:01
Челябинская компания сократила рабочую неделю до четырех дней, сохранив зарплату
29 августа 2025
23:56
Захарова провела Зеленскому урок славянских языков после закона о «рашизме»
Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте: главное об СВО на 29 августа
23:52
В Свердловской области уже полторы недели ищут подростка. Фото
23:50
Ямальский мамонт Тадибе после реставрации представлен на выставке в Ленобласти
23:36
Челябинка умоляет Бастрыкина защитить ее от бывшего мужа-убийцы
Успехи ВС РФ, новые военные специальности и набор на военную службу: о чем Белоусов рассказал на коллегии МО
23:35
Служебные ромны, драка на Бали и уход из кино: актрисе Анастасии Задорожной — 40
23:29
ВС РФ поразили украинский объект ВПК возле офиса британской организации
23:26
Эмигрировавшего в США из Перми журналиста признали иноагентом
Центробанк проведет новое заседание по ключевой ставке: как она может измениться, предположения аналитиков
22:58
В Тюмени открыли движение по одной из центральных улиц после длительного ремонта
22:57
Названы 100 обязательных и лучших фильмов для школьников
22:56
Олимпийские чемпионы из Екатеринбурга поборются за 10 миллионов рублей
Возгорание машины привело к взрыву на АЗС в Дагестане: что известно к этому часу
22:47
Меликов прокомментировал взрыв на АЗС
22:46
Житель Дагестана устроил перестрелку из-за взгляда на его жену в никабе
22:45
Пермский проект станет федеральным: Махонин договорился с Дегтяревым о сотрудничестве
Производитель «Кириешек», миллиардер и потенциальный экстремист: Штенгелова заподозрили в спонсорстве ВСУ
22:43
Свердловчане простятся со школьником, утонувшим в карьере
22:40
Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине
22:34
У лимита на легионеров в РПЛ за 10 лет не получилось увеличить игровое время россиян
В Дагестане прогремел взрыв на заправке в селе. Онлайн-трансляция
22:31
Названа причина масштабного пожара в Дагестане
22:24
Путин ввел изменения в структуру своей администрации
22:23
В Шадринск на ремонт очистных сооружений направят 263 млн рублей
Слухи ХМАО: депутату грозит психушка
22:12
В Петербурге ищут учителей для тысяч школьников
21:52
В Махачкале неизвестный устроил стрельбу в торговом центре
21:41
Праздник Свенской-Печерской иконы Божией Матери: что она символизирует и как молиться
Еще одна альпинистка могла погибнуть на Пике Победы: история восхождений, почему вершина так опасна
21:41
USAID официально закрывается
21:40
Как правильно выбрать и заготовить малину на зиму: топ-10 лучших рецептов
21:34
Тюменский губернатор Моор вернул в правительство обособленного зама по IT
Бытовая ссора закончилась подрывом: что известно о взрыве гранаты в жилом доме Тулы
21:33
Важные чиновники на юбилее Ноябрьска, криминальное прошлое кандидатов в депутаты: события 29 августа в ЯНАО
21:28
Челябинский ХК «Трактор» разгромил «Амур» и выиграл Кубок губернатора
21:22
Студентов одного направления заставят подписывать договоры о целевом обучении
В Туле в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие. Онлайн-трансляция
21:11
Экс-руководитель театра сатиры заключен под стражу за мошенничество
21:09
МИД РФ отреагировал на размещение комплекса «Тифон» в Японии
21:09
В Екатеринбурге исчезнут все киоски «Роспечати»
Свердловские слухи: мэров беспокоит бюджет
21:09
В Махачкале произошла перестрелка в торговом центре «Этажи»
21:05
Индексация зарплат и скидки на проезд: что изменится в жизни свердловчан с 1 сентября
21:00
Обрушение элитного ЖК и новый срок Ильтякова: главные новости Кургана за 29 августа
Путин не допустит второго фронта у российской границы
20:52
Белоусов заявил о создании 11 новых военных специальностей
20:50
Курганец выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в разы дешевле
20:48
Под Нижним Тагилом загадочно пропал подросток, его ищут почти две недели. Фото
Пермские слухи: депутат открыл крипто-ферму
20:48
В Перми на берегу Камы рядом с крупным вузом сдают квартиры по рекордным ценам. Фото
20:45
В Челябинской области ранний картофель подешевел почти на четверть за год
20:39
В ХМАО суд отменил приговор экс-директору фонда «Жилище» по делу на 25 млн рублей
Роковая случайность или закулисная игра МОК: кто на самом деле виновен в разрушении карьеры Валиевой
20:37
Мерц сделал мрачный прогноз по завершению конфликта России и Украины
20:36
Щедрин подарил миру плеяду звезд из Екатеринбурга
20:24
Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте
Слухи ЯНАО: оппозиция косплеит Артюхова
20:21
В Катав-Ивановске СКР расследует дело за вывод в морозы котла из строя
20:20
Одни двойки и тройки: продюсер Фадеев раскрыл, как он учился в курганской школе. Фото, видео
20:20
Жителям Нижневартовска предлагают бесплатно посмотреть на большом экране комедию со звездой «Слово пацана»
Челябинские слухи: министры зачастили с визитами
20:12
Нефть вылилась в Черное море при погрузке танкера
20:09
В Верхнюю Пышму везут тонны стали для высокоскоростных поездов
20:09
Мэрия Сургута раскрыла режим пропуска родителей на школьные линейки
Cвердловских ветеранов ВОВ и войны с Японией поздравили на международном уровне
20:09
В Ноябрьске представили книгу о первопроходцах в честь юбилея города. Фото
20:04
В Тюмени выступит Сергей Лазарев
20:03
Белоусов: 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждены ударами ВС России
20:02
Минобороны РФ озвучили потери Украины на фронте в 2025 году
19:59
Курганская больница после ремонта принимает до 500 пациентов за день
19:56
Белоусов рассказал о планах призыва в 2025 году
19:54
Чистая прибыль национализированного «Южуралзолота» выросла на 35%
19:51
Новую дорогу к популярному объекту туризма в Пермском крае достроят до конца года
19:50
USAID окончательно закрывается
19:45
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Щедрина
19:45
Глава района прокомментировал взрыв на заправке в Дагестане
19:44
Появилось видео взрыва в Дагестане
19:44
Блогершу из Екатеринбурга заподозрили в романе с популярным американским рэпером. Видео
19:44
На фоне скандалов в театре уходит в отставку директор тюменского концертно-театрального объединения
19:40
Тюменская область попала в зону риска лесных пожаров. Карта
19:40
В «М.Видео» рассказали, что в компании будет делать Вячеслав Бакальчук
19:38
Стали известны подробности падения рабочего с крыши в ЯНАО
19:30
В Челябинской области за год упали цены на яйца
19:30
Курганские квартиры вошли в десятку самых окупаемых по стране
19:29
Минюст обновил реестр иноагентов
19:25
МЧС Дагестана сообщили подробности о взрыве
19:24
Жители Сургута начали зарабатывать на рисунках и поделках для школьников. Фото
19:24
В Челябинской области возбудили дело о травмировании ребенка на игровой площадке
19:22
Как поздравить работников угольной отрасли: топ-10 открыток ко Дню шахтера
19:19
Число пострадавших от взрыва в Дагестане возросло
19:09
Politico: США хотят провести технические переговоры между Россией и Украиной
19:09
«Сургутнефтегаз» отчитался о рекордных убытках в первом полугодии
19:06
Появилось видео, как грузовик всмятку раздавил авто с тремя свердловчанами
19:01
Вэнс заявил, что Россия и США сократили список разногласий
19:00
Сезон простуд: как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ при суровой погоде ЯНАО. Инфографика
19:00
Ушаков рассказал, куда Путин отправится после Китая
19:00
Кто вошел в делегацию России на расширенной встрече Путина и Си
19:00
Ушаков ответил на вопрос, встретится ли Путин с Алиевым и Трампом в рамках ШОС
19:00
Ушаков: у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч в рамках ШОС
19:00
Путин и Си обсудят Трампа и Украину
19:00
Какая страна станет следующим председателем ШОС
19:00
Ушаков: 80-летию победы во Второй мировой войне члены ШОС уделят особое внимание
19:00
Ушаков рассказал, какие документы подпишут участники ШОС
19:00
Ушаков: в странах-участницах ШОС живет половина населения Земли
18:59
Mash: в Краснодаре произошел мощный пожар недалеко от жилого комплекса
18:54
Kill street: у подростков ЯНАО появился новый опасный тренд
18:53
Под Тюменью запустили новый путепровод
18:49
Грузовик всмятку раздавил иномарку с тремя свердловчанами — все погибли. Фото
18:48
Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз активисту «Русской общины» в ХМАО
18:48
Уиткофф отказался от услуг русского переводчика
18:45
На заправке в Дагестане произошел взрыв, двое пострадали
18:42
Пермская ученая раскрыла, правильно ли выполнять домашние задания вместе с ребенком
18:38
Министр обороны подписал указ о награждении актера Безрукова
18:36
Челябинского председателя конгресса татар Лену Колесникову представили к награде. Фото
18:34
Захарова ответила Макрону, оскорбившему Россию
18:33
«Бабьего лета» не будет: какая погода ожидается в сентябре в Тюмени
18:30
Новый корт и красные дорожки: апдейт школьного стадиона удивил курганцев. Видео
18:29
В Татарстане запретили распространять информацию о БПЛА
18:28
Школьные сюрпризы: что ждет учеников ХМАО в новом учебном году
18:27
Ноябряне решили не сочетаться браками на юбилей города: причина
18:25
Первая кофейня для интровертов и социофобов появилась в Екатеринбурге. Фото, видео
18:25
Один из крупнейших застройщиков России раскрыл финансовые итоги за первую половину года
18:23
Хинштейн рассказал о состоянии раненного из-за атаки ВСУ оператора ВГТРК
18:19
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть территории
18:19
Что нужно знать о повышении МРОТ с 1 мая 2026 года: размер и изменения
18:16
Глава пермского минобра прокомментировала информацию о переводе школ на удаленку
18:16
На День города Шадринска запретили торговать алкоголем
18:14
В Челябинской области похолодает до +1 градуса
18:10
В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО
18:10
Ямал готов к новому отопительному сезону
18:09
Politico: немецкая компания производит дроны на секретном предприятии на Украине
18:07
Из свердловской полиции уволился главный по чрезвычайным происшествиям
18:06
ТАСС: премьер-министр йеменских хуситов убит
18:05
Зеленский напомнил Путину о дедлайне, который установил Трамп
18:05
Более 200 первопроходцев прибыли в Ноябрьск на 50-летний юбилей
18:05
Курганский чиновник и ветеран СВО Исаев объяснил, зачем пошел в правительство
18:02
В Челябинской области развернут программу обучения единороссов
18:02
Назван округ Пермского края, где лето было самым коротким
18:01
Швеция вызвала российского посла в МИД
18:00
Reuters: Китай хочет нарастить закупки российского газа
17:59
В Свердловской области День пенсионера будут праздновать месяц
17:56
Текслер принял участие в запуске детской школы робототехники и IT в Челябинске. Фото, видео
17:56
ЕС увеличит расходы на оборону в пять раз
17:53
Когда в Тюмени достроят высотки на месте Червишевского рынка
17:51
Россиян пугают рассылкой повесток в мессенджере MAX
17:45
Украина пошла на хитрость, чтобы не платить военным
17:45
Завод в Кургане продают вместе с оборудованием и работниками
17:45
Жителей Сургута зовут на домашние матчи мини-футбольного клуба «Факел»
17:43
Зеленский назвал три основных пункта гарантий безопасности для Украины
17:41
Зубная паста вместо шампуня: королева красоты из ХМАО рассказала, как выжить на острове в Таиланде. Фото
17:40
В Курганской области в сентябре ожидается высокий риск возникновения пожаров. Карта
17:39
В Чехии заменили флаг Украины на баннер с мартышкой
17:38
Три бандита напали на ювелирный салон под Екатеринбургом
17:36
Психолог призвала родителей не отбирать у детей телефоны с началом учебного года
17:36
«Пищит сигнализация»: на Уралмаше эвакуировали крупный ТЦ. Фото, видео
17:36
Гербер встретился с победителями конкурса «Лидеры села: Южный Урал»
17:31
Приставы ХМАО назвали самое необычное имущество, изымаемое у югорчан за долги
17:30
В пермском поселке на улице, где произошел страшный пожар и погибли дети, сгорел очередной дом
17:30
Дело Дубова и Урюпина в Кургане: ретроспектива — от кровавого расстрела до решений судов
1
17:30
В Ханты-Мансийске устроят проводы лета под хоровые песни и стендап
17:28
Дегтярев: в вопросе допуска россиян на международные турниры лед тронулся
17:27
Жители отдаленных сел ЯНАО из-за поломки теплохода остались вдали от цивилизации
17:27
В ХМАО арабские имена стали самыми популярными среди новорожденных
17:25
В пермском аэропорту усилили контроль из-за опасной комариной лихорадки
17:25
В МИД РФ озадачены заявлениями об уступках РФ
17:24
Челябинский депутат Ботов рассказал, как уберечь школьников от опасностей
17:23
Стало известно, зачем мужчина в Туле взорвал гранату
17:19
Володин назначил своей помощницей мать погибшего на СВО военного
17:17
Гости города разобрали к праздникам все съемное жилье в Ноябрьске
17:16
В Европе признали, что исчерпали возможности по санкциям против России
17:15
Курганский депутат Госдумы Ильтяков готовится к новым выборам в парламент. Инсайд
17:11
Трамп отобрал охрану у Камалы Харрис
17:07
Турецкий танкер разлил тонну нефти возле Новороссийска
17:07
В Екатеринбурге смягчили приговор отцу, который несколько лет насиловал дочь
17:03
Бастрыкин заинтересовался делом пермяка, который жестоко избил соседа клюшкой для гольфа
17:01
В Курганской области в жесткое ДТП попал водитель, которого лишили прав. Фото
17:01
Тульская полиция разъяснила подробности взрыва
17:00
Как пройдет 1 сентября в Кургане: полный гайд по организации Дня знаний
16:58
Турецкое судно устроило масштабный разлив нефти у берегов Новороссийска
16:58
Клава Кока лично пригласила челябинцев на Traktor Fest. Видео
16:57
Роспотребнадзор раскрыл причину нашествия странных насекомых в ХМАО. Видео
16:55
Ямальцы собирают грибы ведрами. Фото
16:52
В Петербурге провели рейды по мигрантам, их выдворят из страны
16:50
Где в Тюмени парковаться дороже всего. Карта
16:49
Управляющие компании начали внедрять новую услугу
16:45
Остановка работы пяти пивоварен в Тюмени не отразится на местных «наливайках»
16:45
Ночь города с песнями из 90-х и 00-х проведут в курганском баре. Афиша
16:44
Школьные чаты в Пермском крае переведут в МАХ
16:43
Украина атаковала Курскую и Орловскую области
16:42
Новый путь для Пермского края: цифровые решения вместо пустых обещаний
16:41
В Екатеринбурге впервые пройдет шоу с легендами мирового хоккея: программа The Magic Game
16:40
Власти ХМАО готовят масштабное обновление речного флота
16:39
Путин передал активы сбежавшей из России французской компании
16:39
Пермские фигуристы-танцоры впервые стали частью сборной России. Фото
16:39
Свадьба на юбилее газовой столицы: новоуренгойцы смогут заключить брак в Парке Дружба
16:39
«Единая Россия» нашла способ повысить у детей интерес к учебе
16:38
В Челябинской области водителям без опыта предлагают до 130 тысяч рублей
16:38
В Туле в жилом доме произошел взрыв, пострадала женщина
16:37
В мессенджере MAX появились видеокружки
16:35
Каждая пятая свердловская школа провалила проверку на пожарную безопасность
16:35
Тюменец обокрал нефтяную компанию, а награбленное продал в интернете
16:31
На муниципальных выборах в ЯНАО кандидаты потратят 3 миллиона рублей
16:30
В Тюмени дети прыгали по конструкции высокого надземного перехода. Видео
16:30
Валерий Сухих представил опыт Пермского края по привлечению инвестиций на заседании Совета законодателей ПФО
16:30
В Шадринске в День города откроются торговые и ярмарочные ряды
16:28
Путин проводит совещание с членами Совбеза
16:25
Установлен третий участник нападения на екатеринбуржца, который хотел сменить УК
16:23
В Перми сотрудник МФЦ обвиняется в получении крупной взятки. Видео
16:22
Из детского сада в Челябинске сбежали четверо детей
16:21
Челябинский «Трактор» озвучил причину отмены рэпера Элджея на Traktor Fest
16:20
В Кургане регоператор завершает вывоз свалок веток и травы
16:20
Медики из Тюменской области отправили автомобили в зону СВО
16:17
Завкафедрой ЮУрГУ предстанет перед судом за получение взяток от студентов
16:16
Банки в ЯНАО попытались отсудить у населения округа почти миллиард рублей
16:15
Брать билеты в столицу или на море: куда дешевле улететь из Кургана в сентябре
16:12
В Тюменской области начали по-новому бороться с подростками на питбайках. Видео
16:11
Производитель «кириешек» отправил миллиарды рублей на помощь ВСУ
16:11
Самый молодой зам: что известно о новом замгубернатора Тюменской области Логинове
16:09
В ХМАО рабочих зовут на вакансии с зарплатой в 200 тысяч рублей
16:06
В Копейске ответили на претензии на условия захоронения погибших участников СВО
16:05
МЧС эвакуировало тело погибшего альпиниста с пятитысячника
16:04
Скандальный каток «Сердце Тюмени» изменит форму
16:04
«Бабки ушли во благо»: авторитет Коля Грек в камуфляже и с автоматом ответил оппонентам. Видео
16:01
RT: Великобритания тратит миллионы на пропаганду через российских блогеров
16:00
Какие праздники отмечают 30 августа 2025: что можно и нельзя делать
16:00
Дочь участника СВО лишилась выплат отца из-за обмана ухажера
16:00
Фестивали, спорт, концерты и вечеринка: как пройдет День города Муравленко. Афиша
15:56
Тюменец вошел в тройку щедрых благотворителей среди россиян
15:56
Путин не исключает личной встречи с Зеленским: что сказал Песков 29 августа
15:55
Американская журналистка не ответила Лаврову на обвинения
15:53
«Не судьба»: Гуф снова расстался
15:50
Путин передал российские активы компании Air Liquide «М-Логистике»
15:49
В Челябинске устроили праздник, посвященный завершению трехлетнего проекта. Фото
15:46
Неуважение, обесценивание и вранье: из-за чего увольняются россияне
15:44
Пермские металлурги собрали в школу сотню первоклассников
15:43
Знак «Город трудовой доблести» появился в центре Кургана у вокзала. Фото
15:42
МИД РФ обвинил Зеленского в саботаже переговорного процесса
15:42
Какое наследство оставил легендарный композитор Щедрин
15:42
Зять сенатора Муратова и топовый ресторатор попали на доску почета Кургана. Фото
15:40
Челябинский меткомбинат вместо прибыли получил чистый убыток на три миллиарда
15:39
Прокуратура помогла челябинскому инвалиду с курсом химиотерапии
15:38
Экс-директора Театра сатиры обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей
15:37
В Екатеринбурге мамочки подрались на глазах у чиновников. Фото
15:35
«Хочу быть вечно с моей женой»: история любви Щедрина и Плисецкой
15:33
В Екатеринбурге отказались отпустить из колонии подельника бывшего вице-мэра
15:33
Директор одного из старейших деловых пермских СМИ подала заявление о его банкротстве
15:32
На тюменском озере появился Пакман. Фото
15:32
Песков рассказал, что думает Путин о встрече с Зеленским
15:30
Две улицы перекроют в центре Екатеринбурга
15:30
Выборы дальневосточного губернатора пошли на по сценарию
15:30
Uma2rman, фестивали и праздничные локации: что будет на Дне города Ноябрьска
15:29
Консула Армении задержали по подозрению в шпионаже
15:27
В Кремле раскрыли подробности спасения альпинистки Наговициной
15:26
Страховые компании впервые заставили выплатить компенсации за атаку ВСУ
15:25
Россиян предупредили о рисках утечки их данных с «Госуслуг»
15:24
Генпрокуратура заберет у американца музыкальное издательство в доход РФ
15:22
Екатеринбуржцы обвинили авторитета Колю Грека в мошенничестве, он ответил. Фото, видео
15:19
Песков рассказал, что будет делать Путин в Китае
15:18
Организаторы турнира по ловле рыбы прокомментировали инцидент с гибелью человека
15:17
Торжественные линейки 1 сентября в Екатеринбурге пройдут не для всех
15:16
«Сожрали ведро за 20 минут»: в квартирах екатеринбуржцев бегают крысы и растут грибы. Фото
15:16
МЧС России объяснили, почему не спасли альпинистку Наговицину
15:16
В Кремле ответили на вопрос о заявлении Турции про готовность РФ к территориальным уступкам
15:14
В Тюмени таможенники изъяли 1,5 тонны поддельных аккумуляторов
15:13
Захарова назвала подозрительный нюанс в расследовании взрывов на Северных потоках
15:08
Чем прославилась тюменская физико-математическая школа
15:07
МИД РФ поставил точку в вопросе гарантий безопасности Украине
15:06
Жительница Нового Уренгоя инвестировала мошенникам более шести млн рублей
15:05
Телеведущий Малахов побывал на богослужении в Когалыме вместе с митрополитом Павлом
15:00
Экс-директора Театра сатиры Агаева обвинили в мошенничестве
15:00
Уральский рынок съедает все: интервью с курганским бизнесменом Обласовым о кадрах и экспорте в Азию
14:56
Собаки разгрызли автомобиль в селе под Тюменью, пытаясь достать из-под него кошку. Видео
14:55
Украинского шахматиста наказали за жульничество
14:53
Челябинских детей в выходные зовут на фестиваль лошади, встречу с динозавром и ярмарку знаний. Афиша
14:52
Семья из Челябинской области купила квартиру после победы в конкурсе
14:52
Пассажиры рейса Анталья — Москва потеряли сознание на борту, который часами не мог вылететь в Россию
14:51
В Челябинске мужчина с топором ограбил магазин, его оперативно задержали. Видео
14:50
В поселках ХМАО отключат радио и телевидение
14:50
Диетолог назвала продукт-спаситель при анемии
14:48
Пермские власти не нашли перевозчика на авиарейс до Сухума
14:47
Жильцам обрушившейся многоэтажки в Саратове выдали сертификаты на новые квартиры
14:46
Шадринцы на День города после праздничного салюта уедут на автобусах. Список
14:44
Как в свердловских школах пройдет 1 сентября: для кого будут линейки и пустят ли родителей
14:44
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили украинский ракетный комплекс
14:44
Свердловчанкам выплатили в пять раз меньше положенного за участие мужей в СВО
14:39
В Кургане после ЧП в новостройке создали спецкомиссию. Эксклюзив
14:35
«Грапарак»: консула Армении задержали за разведку в пользу Азербайджана
14:32
Имя Калашникова увековечат в названии аэропорта Ижевска
14:30
Прокуратура будет повторно дорабатывать громкое дело о пожарах в курганских СНТ. Фото, видео
14:30
Погода в Ноябрьске на День города 30 и 31 августа. Скрин
14:27
Минобороны РФ сообщило об огромных потерях в ВСУ
14:27
Бывший вице-президент тюменской авиакомпании получил срок за подкуп
14:25
В Москве торжественные линейки пройдут на улице только для первоклассников
14:22
Власти ЯНАО выявили проблемы рыбной отрасли
14:21
Новые iPhone 17 будут продавать со скидкой в Екатеринбурге, но есть условие. Скрин
14:20
С доски почета в Кургане сняли фотографии
14:16
Текслер рассказал про челябинские города, победившие во Всероссийском конкурсе на создание комфортной среды
14:15
ВС РФ вошли в стратегически важное село ДНР
14:14
В Перми власти готовятся застроить исторический центр — Разгуляй. Карта
14:14
Минобороны РФ сообщило о продвижении армии в ходе спецоперации
14:13
Израиль объявил город Газа «опасной зоной боевых действий»
14:12
Губернатор Тюменской области Моор изменил структуру правительства
14:11
Самолет, садившийся в Екатеринбурге, подал экстренный сигнал
14:11
В Челябинске на северо-западе построят крупный жилой квартал с детсадом. Скрин
14:11
В Копейске умер известный художник
14:08
Тюменская компания задержала сроки сдачи капремонта курганской школы и больницы
14:07
Бесплатный проезд и концерты: как в Перми пройдет 1 сентября
14:06
ВС РФ уничтожили ударный кулак «Азова»*
14:04
Курганские зеки делают костюмы для предприятий со всего Урала. Фото
14:00
Как объехать перекрытые улицы в День города Кургана. Инфографика
14:00
Опасны ли зеленые помидоры: разбираемся с врачом
13:57
Турецкий клуб избавился от легендарного тренера после того, как не попал в еврокубки впервые за 10 лет
13:57
Сколько осталось до полного освобождения Донбасса от ВСУ: карта СВО на 29 августа
13:56
Пермские майнеры заплатили в бюджет РФ огромные налоги
13:51
Выявлен еще один зараженный китайской лихорадкой чикунгунья
13:48
Ямальские олени смогут найти пропитание даже на севере
13:45
В центре Екатеринбурга началась охота на водителей, прячущих номера на парковках. Фото
13:45
Взрыв аккумулятора: курганский механик получит сотни тысяч за ослепший глаз
13:45
Свердловским школьникам сделают подарок ко Дню знаний: карта
13:44
Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Киев
13:43
На выборы в муниципальные думы Ямала идут кандидаты с криминальным прошлым
13:42
В Пермском крае клещи с опасными инфекциями продолжают нападать на людей
13:40
Спокойный конец лета: какой силы будет магнитная буря 30 августа 2025
13:38
На жительницу ХМАО завели уголовное дело за неоднократную пропаганду экстремизма
13:34
Родители школьников в Тюменской области смогут получать кешбэк при оплате питания
13:34
Миронов попросил генпрокурора проверить террориста, напавшего на полицейских в Москве
13:34
Главы ХМАО и Тюменской области могут посетить День города в Ноябрьске
13:34
Вдову челябинского участника СВО возмутили цены на бесплатном кладбище
13:34
Смертельный вирус, от которого нет вакцины: симптомы и пути заражения китайской лихорадкой чикунгунья
13:33
Войска РФ перерезали трассу в Краматорск, используемую для снабжения ВСУ
13:33
Больше половины пермяков открывают двери членам избиркомов в рамках проекта «ИнформУИК»
13:31
К 1 сентября в Перми запустят больше автобусов и трамваев
13:28
Тюменские власти хотят в разы увеличивать цену на платных парковках
13:27
Челябинцы доставили рюкзаки для первоклассников в ДНР
13:20
В Госдуме раскрыли, могут ли повысить призывной возраст
13:20
Кафе и рестораны в исторических особняках: как курганцы отдыхают в шикарных интерьерах. Фото
13:18
Полпред Трутнев поблагодарил «Наследие» за укрепление нравственных основ России
13:15
В старейшем кинотеатре Перми стартует сезон немого кино
13:09
В Катав-Ивановске сменился прокурор
13:08
Зампред ВТБ: Центробанк снизит ставку в сентябре
13:07
Пермскому краю одобрили крупный кредит на проекты в сфере ЖКХ
13:07
Обрушение на строящемся ЖК в центре Кургане произошло при заливке бетона. Фото, видео
6
13:04
Саммит ШОС-2025 в Китае: как пройдет самая масштабная встреча организации
13:04
Начальника наркоотдела полиции Копейска Исламова отправили в СИЗО. Фото
13:02
Стало известно, когда екатеринбуржцы смогут получить новый iPhone
13:01
Легенда НХЛ Овечкин летит в Екатеринбург: где можно увидеть звезду хоккея
13:00
В Перми отремонтируют могилу известного врача и основателя музея за 1,1 млн рублей
13:00
Тысячи нарушений выявили в школах Свердловской области
13:00
Чем можно заняться в День города в Шадринске и какие сувениры купить
12:59
В Тюмени прошел крестный ход. Видео
12:57
В Надымском районе ЯНАО погиб рабочий, сорвавшись с крыши
12:55
Вывезенным на Украину курянам сделали фальшивые документы
12:53
Прибыль челябинских компаний за год упала на 34%
12:51
В челябинском районе отремонтируют одну из главных дорог
12:50
Статусный прокурор займет место коллеги, ушедшего на повышение в Екатеринбурге
12:50
У тюменского театра кукол ушло семь лет на открытие малой сцены
12:45
Shot: Пугачева винит Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России
12:45
В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья в этом году
12:45
Участницы Олимпийских игр из Перми поборются за 10 млн рублей в шоу на ТНТ. Фото
12:45
Афиша «Бардовской волны»: когда на курганском фестивале выступит классик авторской песни Митяев
12:43
В Заозерном районе Кургана осенью откроют новую дорогу. Фото
12:41
В Тюмени спасли парализованную цаплю. Фото
12:40
В Пермском крае погиб рыбак после столкновения с лодкой во время соревнований
12:38
РЖД анонсировали беспилотный поезд для ВСМ, управляемый нейросетью
12:30
ВС РФ ликвидировали высокопоставленного эстонского офицера
12:30
Работодатели доверяют: в ЯНАО увеличат количество мест в колледжах
12:30
Насколько безопасен слизевик, которого курганцы нашли на даче. Фото
12:28
Более 300 шадринцев примут участие в праздничном забеге на День города
12:26
ЕС готовит вторичные санкции против России
12:23
Как будут работать и отдыхать учителя с 1 сентября
12:22
Депутат Госдумы Гартунг посетил деревню Таянды, где пообщался с жителями. Фото
12:21
Паллиативные пациенты из Свердловской области пожаловались на питание
12:20
Можно ли было спасти альпинистку Наговицину, которая оказалась на пике Победы со сломанной ногой
3
12:19
Свердловская школьница едва не умерла во время прогулки с родителями по лесу
12:18
Главврач на СВО, подельники в суде: фигурантов дела о мошенничестве в челябинском онкоцентре ждет суд
12:16
В ХМАО нефтяники выбрали лучших сотрудников на конкурсе профмастерства
12:16
Крупный пермский вуз раскрыл число поступивших
12:14
Все родительские и школьные чаты столицы переведут в мессенджер MAX
12:13
Спортсмены из ХМАО поборются за 10 миллионов рублей в шоу на ТНТ
12:10
Задержки рейсов в России 29 августа: информация к этому часу
12:08
Мэр Науменко пообещал, что после салюта курганцев по домам развезут автобусы
7
12:08
Хотят стать самостоятельными: большинство школьников ЯНАО выбирают поступать в колледжи
12:03
В Тюмени почти на две недели перекроют дорогу
12:02
Аналитики рассказали, кто чаще всего не возвращает кредиты в России
12:00
Тысячи первоклассников пойдут в школы ЯНАО
11:59
Как сейчас выглядит строящийся ЖК в центре Кургана, где произошло обрушение части конструкций. Фото, видео
11:58
Просчеты в охране труда привели к смерти геолога на «Южуралзолоте»
11:58
В Египте готовят к транспортировке в РФ тюменскую девочку, пострадавшую в ДТП
11:57
В Японии неожиданным образом высказались о России
11:54
Британец назвал причину, почему уехал жить в Россию
11:46
Грибник из Салехарда отправился в лес и потерялся
11:46
ФСБ пресекла деятельность подозреваемых в госизмене в Ярославской области
11:45
Салют на День рождения Кургана запустят позднее, чем планировалось
11:44
Туристы стали чаще выбирать Пермский край для путешествий
11:43
Сжег вещи жертвы: в Кургане задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Фото, видео
11:42
Новые учебники, предметы и режим работы школ: что изменится для школьников с 1 сентября
11:38
В Копейске на День города изменят движение автобусов. Карта
11:37
В Екатеринбурге подорожал бензин, но не весь: где дешевле заправиться
11:36
В обрушившемся ЖК самые дорогие квартиры в Курганской области
11:35
В Челябинской области на пять процентов упало промпроизводство. Инфографика
11:31
На Крымском мосту скопилась огромная пробка
11:30
ВСУ выпустили по регионам России более полусотни беспилотников: карта ударов БПЛА на утро 29 августа
11:30
Школы Челябинской области обеспечены кадрами, но власти хотят больше молодых специалистов
11:27
Школьные чаты Москвы переведут в Max с 1 сентября
11:24
Обрушение строящегося элитного ЖК в Кургане: что известно к этому часу. Фото, видео
11:23
Европа придумала, куда деть российские активы
11:15
Тренер Жулин назвал человека, «уничтожившего Валиеву»
11:15
В трех городах ЯНАО запретят продажу алкоголя в выходные дни. Фото
11:13
Свердловские школьники и студенты будут бесплатно ездить в транспорте. Фото
11:12
Приставы закрыли в Перми опасную столовую
11:06
Одна из стран введет ответные пошлины против США
11:06
В ЯНАО выгорела квартира в деревянном доме
11:06
Великий композитор и муж великой балерины: как жил и творил Родион Щедрин
11:04
Россиянка выиграла 120 миллионов рублей в лотерее
11:00
Магазины в Кургане предупреждают о запрете на продажу алкоголя в День города
10:59
Часть россиян не сможет снять наличку из банкомата с 1 сентября
10:57
Теперь официально: проезд для школьников и студентов в Екатеринбурге сделали бесплатным
10:56
Женщины сняли эпичное видео, чтобы поздравить Курган с Днем города
10:56
Двое россиян выбыли c чемпионата США по теннису US Open
10:55
Суд сократил срок свердловчанину-абьюзеру, который угрожал убить себя
10:52
«Вершина инженерной мысли»: что скрывают внутри нового клубного дома в центре Екатеринбурга
10:49
В Геленджике выросла площадь лесного пожара, возникшего из-за падения обломков БПЛА: ситуация к этому часу
10:48
Тобольская прокуратура помогла вернуть деньги пенсионерке, которую обманули мошенники
10:48
В Челябинской области назвали районы с дефицитом мест в школах
10:47
Челябинский актер Робак сыграет в фильме про «манифест миллениалов» вместе с Козловским
10:45
Свердловским учителям поднимут зарплаты. Фото
10:38
Суд Нового Уренгоя отправил в колонию участницу наркокартеля
10:38
За сбор каких грибов можно угодить в тюрьму
10:37
Канадский вратарь челябинского «Трактора» по ошибке выбрал на шлем монумент Магнитогорска
10:36
Великий композитор Щедрин умер на 93-м году жизни
1
10:36
В Курганской области экс-руководитель тратил деньги предприятия на личные нужды
10:35
Пермяков попросили воздержаться от съемки и публикации данных о БПЛА
10:30
Гроза, туман и дожди: День знаний в ЯНАО отпразднуют в ненастную погоду. Инфографика
10:29
Стартовали съемки сериала по роману «Вегетация» пермского писателя Алексея Иванова
10:27
В Тюмени часть детей-мигрантов не допустили к учебе в школах с 1 сентября
10:22
В российском регионе появятся две новые станции метро
10:22
В Курганской области нашли недобросовестного подрядчика из Тюмени с контрактами на 62 миллиона
10:17
Пять пожарных машин собрались у офиса Сбера и управления юстиции в Кургане. Видео
10:16
В Тюменской области появится новый мост
10:14
Опыт ЯНАО по содержанию заключенных отметили в Челябинске
10:12
Однокурсник Медведева и преемник Беглова: чем известен кандидат на пост генпрокурора Гуцан
10:10
В Перми отключат центральный фонтан
10:09
Беглов объяснил, почему в Петербурге ввели жесткие меры против мигрантов
10:09
В Пермском крае хотят построить новый санаторий с грязелечением
10:06
Умер композитор Родион Щедрин
10:06
Как выжить в горах с травмой
10:05
Десятки домов в Перми на время останутся без холодной воды
10:05
В Екатеринбурге сиделка напоила снотворным пенсионерку и обокрала ее
10:00
В Кургане окончательно оправдали бывшего директора департамента Герштанского
09:55
В Челябинской области начинается летне-осенний сезон охоты на дичь
09:53
Россельхознадзор в Челябинской области вернул в Казахстан тонны овощей и фруктов
09:48
Россиян предупредили о тюрьме и штрафах за сбор некоторых грибов
09:45
Ядовитые пауки-осы распространяются по Курганской области. Видео
09:45
На День рождения Шадринска запустят праздничный салют
09:43
Десятки куч человеческих останков нашли возле Лас-Вегаса
09:42
В Салехарде молодая женщина с помощью ножа решила расправиться с соперницей
09:33
Площадь пожара в Геленджике резко выросла
09:29
Украина атаковала Россию десятками беспилотников
09:25
Самая холодная летняя погода ожидается в День города в Кургане. Инфографика
09:25
Украина направила беспилотники на Тверскую область
09:22
Главарь банды истязателей на мойке в Каменске-Уральском собрался на СВО
09:13
Какие выплаты положены школьникам к 1 сентября и как их получить
09:05
Звезда «Папиных дочек» накопил долгов почти на два миллиона
08:56
Наемница из ВСУ обжаловала вынесенный ей в России приговор
08:48
Школьные проездные и замена врачей: что изменится в Пермском крае с 1 сентября
08:45
Преподаватель из Шадринска в Узбекистане учит школьников русскому языку. Фото
08:45
«Буквы разные писать»: как в Челябинске в этом году пройдет 1 сентября
08:44
Екатеринбурженка уехала на Камчатку за деньгами и попала в «рабство»
08:38
Костя из «Ворониных» попал в «Миротворец»*
08:37
Стало известно, почему обрушилась часть строящегося ЖК в центре Кургане. Видео
08:33
Суд не стал смягчать приговор по делу об убийстве в Сургуте
08:31
Пропавший в Босфоре россиянин мог намеренно скрыться
08:31
«Уральские локомотивы» представили электровоз, аналогов которому нет в РФ. Фото
08:21
«Зверски уродуют»: пытки пленных российских военных повергли в шок даже наемников в ВСУ
08:20
Депутат думы ХМАО сделал заявление после приговора о ВНЖ Евросоюза
08:07
Мать «Битцевского маньяка» пожаловалась, что не может посещать его в колонии
08:00
Похолодание и дожди накроют Тюменскую область
07:53
В Новом Уренгое велосипедист нарушил правила и угодил под колеса авто. Фото
07:51
Слюсарь рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки БПЛА
07:47
Сеймура Херша внесли в базу «Миротворца»*
07:45
Пермяки Влад Прохоров и Марина Федункив вернутся к своим ролям в продолжении сериала «Универ»
07:45
В Шадринске под КРТ продают землю, где снесли два проблемных дома. Карта
07:40
У самолета «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в Сочи, отказал двигатель
07:40
Как поставить прививку от гриппа в сезоне-2025: что нужно знать
07:40
В челябинских лесах созрели черные лисички и грузди. Фото
07:40
«В красивом городе такая дыра»: что тюменцам не нравится в железнодорожном вокзале
07:40
Повышение стипендий и новые подарки от Артюхова: что изменится в жизни Ямала с 1 сентября
07:35
Какие изменения ждут автомобилистов в России с 1 сентября. Инфографика
07:30
В ХМАО маляров зовут на вахту в Якутию на заплату от 400 тысяч рублей
07:17
В Екатеринбурге вспыхнул гигантский склад. Фото
06:53
Россиян предупредили о новой схеме обмана с оплатой госпошлин
06:37
В России разработали защиту промобъектов от дронов
06:34
Мошенники придумали новый способ обмана в WhatsApp*
06:29
Свердловчан ждет дождливый конец лета
06:27
Замглавы АП может стать новым полпредом президента в СЗФО
06:22
В России определили продолжительность школьного дня
06:20
Рекорды жары и холода на День города в Кургане за два десятка лет
06:18
ВСУ атаковали несколько регионов: есть разрушения. Карта
06:05
В лесу под Челябинском появились ядовитые пауки-осы, которых нельзя убивать. Фото
06:01
Цифровизация оставила без работы фермеров старшего возраста в Курганской области
05:55
Думу протестного пермского города возглавил новый председатель
05:51
В силовых структурах РФ рассказали о критическом некомплекте в ВСУ
05:49
Юрист раскрыла новинки в ПДД, которые вступят в силу 1 сентября
05:47
Путин сделал неожиданный подарок Китаю
05:30
Ямал в ближайшие дни ждет похолодание и сильный ветер
05:23
Россиянам раскрыли, какие изменения в зарплате введут с 1 сентября
05:12
Le Point: Трамп считает Украину преградой
05:05
В селе на Ямале юноша сел без прав пьяным за руль иномарки
04:52
В городе ХМАО школа закрывается на капремонт, куда денутся ученики
04:47
Посол РФ в КНР рассказал, как Китай относится к конфликту на Украине
04:46
В России предложили давать кредитные каникулы отцам новорожденных
04:45
В Германии саботируют милитаристический проект Мерца
04:44
В Екатеринбурге по-новому расскажут историю десантников
04:40
Житель Прикамья в четвертый раз отправится на передовую
04:28
В Орле и Орловской области повреждены четыре здания из-за атак БПЛА
04:28
Власти Камчатки опровергли повышение стоимости проезда на 50%
04:10
Премьер-министр правительства хуситов погиб при авиаударе по Сане
04:03
В Курганской области 15 аграриев получили субсидии от департамента АПК
03:50
В городе ЯНАО меняют схему движения автобусов
03:48
Вучич: Сербия не введет санкции против России
03:40
В Европарламенте раскрыли, как финансируют Украину
03:19
Жители Орла не могут уснуть из-за жужжания в городе
03:17
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Сочи сразу после вылета
03:07
Турнир памяти Парышева в Кургане завершился победой «Югры»
03:05
В России стали популярны опасные грибные ретриты
03:00
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели участкового
02:56
Карен Хачанов вылетел из US Open
02:52
Бывший особняк Майка Тайсона и 50 Cent выставили на продажу за 10 млн долларов
02:47
Над российскими регионами сбили 19 дронов ВСУ
02:45
Боец из ЯНАО погиб, защищая Родину в зоне СВО. Фото
02:35
Столетний храм в Курганской области хотят включить в реестр объектов культурного наследия России
02:26
Альпинист Ищенко раскрыл страшную тайну о состоянии Наговициной
02:15
Тарантулы переселяются к Москве из-за теплой зимы
02:15
Появилось видео страшной аварии под Нижним Тагилом, где сбили малыша на «зебре»
02:15
Пермяков предупредили об опасной погоде
02:14
Шойгу уличил Запад в попытках вернуться в Афганистан
02:09
В тюменском поселке загорелся крупный сетевой магазин. Видео
02:05
Следователи хотят арестовать бывшего директора Театра сатиры по делу о мошенничестве
01:48
В Эстонии снесли памятник советским воинам
01:44
Пентагон одобрил новую сделку по поставкам ракет для Украины
01:41
В «ЛизаАлерт» оценили шансы на спасение пловца Свечникова в Босфоре
01:37
В ГД высказались о беспроцентной ипотеке для многодетных семей
01:34
В Махачкале во время погони убит участковый
01:26
Президент Португалии обвинил Трампа в работе на Россию
01:25
Полицейский в Дагестане погиб во время погони за нарушителем
01:25
Екатеринбурженке грозит 20 лет за продажу наркотиков тамбовцам
01:22
В Азербайджане заявили, что их посольство пострадало во время ударов по Киеву
01:19
Лесной пожар в Геленджике распространился на 39 гектаров. Фото, видео
01:07
Опубликован рейтинг лучших школ Курганской области. Скрин
01:03
Трех фигурантов дела избиения футболиста в Подмосковье отправили в СИЗО
00:45
В отдаленной тюменской деревне на месяц закроют ветхую школу
00:20
В Перми появился мурал от московского художника
00:19
БПЛА атаковали регионы России: онлайн-трансляция
00:19
Канада ввела санкции против главы Гагаузии Гуцул
00:01
Максим Фадеев приехал в Курган для празднования Дня города. Видео
