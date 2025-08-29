USAID официально закрывается

Рубио объявил о начале официального закрытия USAID
Рубио сообщил о полном закрытии USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в процессе ликвидации. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия», — заявил Рубио в соцсети Х. Он сообщил, что Росс Воут руководит процедурой упразднения ведомства, деятельность которого уже давно вышла из-под контроля. По словам Рубио, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства процессом закрытия USAID директору Управления по вопросам бюджета Россу Воуту. 

В феврале 2025 года администрация Трампа фактически приостановила деятельность агентства, которое использовалось для реализации американской внешней политики и оказания влияния на другие страны. 1 июля 2025 года США официально прекратили трудовые отношения с рядом сотрудников Агентства Штатов по международному развитию (USAID) на Украине.

