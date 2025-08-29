В Тюмени выступит Сергей Лазарев

Двухдневный концерт пройдет в декабре
В Тюмень с двухдневным концертом приедет певец Сергей Лазарев. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Афиша». Выступление пройдет 9 и 10 декабря в филармонии.
«Сергей Лазарев. Тур „Шоумен“, Тюмень 9 и 10 августа», — такое краткое описание появилось на сайте «Яндекс Афиша».
Это не первое выступление Лазарева на тюменской сцене. В 2024 году певец приезжал в ноябре и признался городу и его зрителям в любви.
