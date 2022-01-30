Из-за «Омикрона» Мишустин выделил Тюмени миллионы рублей

31 января 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Мишустин распорядился направить в бюджет ОМС Тюмени более 73 млн рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому поликлиники Тюменской области дополнительно получат более 73 млн рублей из-за наплыва пациентов, связанного с приходом нового штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. «Распределение трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РФ. Тюменская область — 73 206 700 млн рублей», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги будут направлены в бюджет областного Фонда ОМС. На эти средства медики будут оказывать первичную помощь тюменцам, имеющим полисы ОМС. Как отмечается на сайте кабмина, решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». «В повестке вопрос о борьбе с коронавирусом. Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. И основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому поликлиники Тюменской области дополнительно получат более 73 млн рублей из-за наплыва пациентов, связанного с приходом нового штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. «Распределение трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета субъектам РФ, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РФ. Тюменская область — 73 206 700 млн рублей», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги будут направлены в бюджет областного Фонда ОМС. На эти средства медики будут оказывать первичную помощь тюменцам, имеющим полисы ОМС. Как отмечается на сайте кабмина, решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». «В повестке вопрос о борьбе с коронавирусом. Показатели заболеваемости, к сожалению, растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. И основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства.