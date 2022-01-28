В ЯНАО не могут найти подрядчика за 1,5 млрд рублей для школы

Власти ЯНАО вновь выставили на аукцион строительство детской школы искусств в Муравленко за 1,5 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Окончание подачи заявок 14 февраля», — говорится в закупке.
Окончательные итоги будут проведены 16 февраля. Ранее школа выставлялась на сайте госзакупок летом 2021 года.
В мэрию Муравленко был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.
Власти ЯНАО вновь выставили на аукцион строительство детской школы искусств в Муравленко за 1,5 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Окончание подачи заявок 14 февраля», — говорится в закупке. Окончательные итоги будут проведены 16 февраля. Ранее школа выставлялась на сайте госзакупок летом 2021 года. В мэрию Муравленко был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.