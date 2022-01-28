28 января 2022
27 января 2022

В ЯНАО не могут найти подрядчика за 1,5 млрд рублей для школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , скульптор, детство, дети, школа искусств, художественная школа, детская художественная школа, допобразование
Планируется, что в школе искусств в Муравленко смогут обучатся 600 детей Фото:

Власти ЯНАО вновь выставили на аукцион строительство детской школы искусств в Муравленко за 1,5 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Окончание подачи заявок 14 февраля», — говорится в закупке.

Окончательные итоги будут проведены 16 февраля. Ранее школа выставлялась на сайте госзакупок летом 2021 года.

В мэрию Муравленко был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

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Власти ЯНАО вновь выставили на аукцион строительство детской школы искусств в Муравленко за 1,5 миллиарда рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Окончание подачи заявок 14 февраля», — говорится в закупке. Окончательные итоги будут проведены 16 февраля. Ранее школа выставлялась на сайте госзакупок летом 2021 года. В мэрию Муравленко был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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