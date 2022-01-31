Володин оценил идею понизить разрешенную скорость на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Инициатива по снижению нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований и расчетов, заявил Вячеслав Володин Фото:

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные инициативы по ужесточению ПДД не имеют под собой серьезных оснований и расчетов.

«Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что большинство депутатов ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что подобные решения не стоит инициировать без их обоснования и поддержки.

В конце декабря 2021 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, столичные власти уже передали эту инициативу в правительство РФ, передает телеканал 360. Против ужесточения ПДД выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что она никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные инициативы по ужесточению ПДД не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. «Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что большинство депутатов ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что подобные решения не стоит инициировать без их обоснования и поддержки. В конце декабря 2021 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, столичные власти уже передали эту инициативу в правительство РФ, передает телеканал 360. Против ужесточения ПДД выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что она никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...