Володин оценил идею понизить разрешенную скорость на дорогах

31 января 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Инициатива по снижению нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований и расчетов, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные инициативы по ужесточению ПДД не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. «Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что большинство депутатов ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что подобные решения не стоит инициировать без их обоснования и поддержки. В конце декабря 2021 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, столичные власти уже передали эту инициативу в правительство РФ, передает телеканал 360. Против ужесточения ПДД выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что она никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные инициативы по ужесточению ПДД не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. «Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что большинство депутатов ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что подобные решения не стоит инициировать без их обоснования и поддержки. В конце декабря 2021 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, столичные власти уже передали эту инициативу в правительство РФ, передает телеканал 360. Против ужесточения ПДД выступили в «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что она никогда не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости.