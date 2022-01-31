Турчак: ЕР не поддержит ужесточение штрафов за нарушение ПДД

31 января 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ужесточение штрафов за превышение скорости не имеет ничего общего с безопасностью, считает Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его мнению, инициатива главы столичного департамента транспорта — заммэра Максима Ликсутова «откровенно вредна» и не имеет ничего общего с безопасностью. «Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. „Единая Россия“ ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России». Секретарь Генсовета партии посоветовал Ликсутову чаще слушать и слышать людей. По словам Турчака, после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать идею о снижении нештрафуемого порога скорости можно только, «оторвавшись от земли и реальности». «Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. В партии считают, что такое решение нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Турчак также отметил, что систему штрафов в целом нельзя рассматривать как источник бюджетных доходов. Ее единственная задача — обеспечение общественной безопасности, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». В конце декабря 2021 года представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин заявил, что вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час требует комплексной оценки. Ранее с такой идеей выступил Ликсутов. В Мосгордуме выразили беспокойство, что целью изменений станет увеличение количества штрафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его мнению, инициатива главы столичного департамента транспорта — заммэра Максима Ликсутова «откровенно вредна» и не имеет ничего общего с безопасностью. «Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. „Единая Россия“ ее не поддерживала и не поддержит. Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», — цитирует Андрея Турчака официальный сайт «Единой России». Секретарь Генсовета партии посоветовал Ликсутову чаще слушать и слышать людей. По словам Турчака, после двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать идею о снижении нештрафуемого порога скорости можно только, «оторвавшись от земли и реальности». «Единая Россия» неоднократно выступала против введения штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. В партии считают, что такое решение нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений. Турчак также отметил, что систему штрафов в целом нельзя рассматривать как источник бюджетных доходов. Ее единственная задача — обеспечение общественной безопасности, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». В конце декабря 2021 года представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин заявил, что вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час требует комплексной оценки. Ранее с такой идеей выступил Ликсутов. В Мосгордуме выразили беспокойство, что целью изменений станет увеличение количества штрафов.