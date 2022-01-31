31 января 2022

Генпрокуратура будет бороться с ошибочными штрафами для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
Камеры наблюдения часто фиксируют нарушения там, где их нет, сообщили в Генпрокуратуре Фото:

В Генпрокуратуре выступили с инициативой внесения правок в законодательство для аннулирования ошибочных штрафов для водителей. В ведомстве сообщили, что дорожные камеры видеонаблюдения часто используются региональными властями не для фиксации реальных нарушений, а для получения дополнительных доходов.

«В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что данная инициатива ранее уже была озвучена Минюстом и депутатами Госдумы, однако так и не была реализована. В Генпрокуратуре заявили, что зачастую камеры видеонаблюдения размещаются «за пределами мест концентрации ДТП» и служат, как средство дополнительного дохода для властей и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в России судебным приставам разрешили автоматически взыскивать долги при помощи искусственного интеллекта. Автоматика будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам ГАИ и вычеркивать человека из списка невыездных.

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В Генпрокуратуре выступили с инициативой внесения правок в законодательство для аннулирования ошибочных штрафов для водителей. В ведомстве сообщили, что дорожные камеры видеонаблюдения часто используются региональными властями не для фиксации реальных нарушений, а для получения дополнительных доходов. «В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что данная инициатива ранее уже была озвучена Минюстом и депутатами Госдумы, однако так и не была реализована. В Генпрокуратуре заявили, что зачастую камеры видеонаблюдения размещаются «за пределами мест концентрации ДТП» и служат, как средство дополнительного дохода для властей и предпринимателей. Ранее сообщалось, что в России судебным приставам разрешили автоматически взыскивать долги при помощи искусственного интеллекта. Автоматика будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам ГАИ и вычеркивать человека из списка невыездных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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