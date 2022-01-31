Генпрокуратура будет бороться с ошибочными штрафами для водителей

01 февраля 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Камеры наблюдения часто фиксируют нарушения там, где их нет, сообщили в Генпрокуратуре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Генпрокуратуре выступили с инициативой внесения правок в законодательство для аннулирования ошибочных штрафов для водителей. В ведомстве сообщили, что дорожные камеры видеонаблюдения часто используются региональными властями не для фиксации реальных нарушений, а для получения дополнительных доходов. «В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что данная инициатива ранее уже была озвучена Минюстом и депутатами Госдумы, однако так и не была реализована. В Генпрокуратуре заявили, что зачастую камеры видеонаблюдения размещаются «за пределами мест концентрации ДТП» и служат, как средство дополнительного дохода для властей и предпринимателей. Ранее сообщалось, что в России судебным приставам разрешили автоматически взыскивать долги при помощи искусственного интеллекта. Автоматика будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам ГАИ и вычеркивать человека из списка невыездных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Генпрокуратуре выступили с инициативой внесения правок в законодательство для аннулирования ошибочных штрафов для водителей. В ведомстве сообщили, что дорожные камеры видеонаблюдения часто используются региональными властями не для фиксации реальных нарушений, а для получения дополнительных доходов. «В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что данная инициатива ранее уже была озвучена Минюстом и депутатами Госдумы, однако так и не была реализована. В Генпрокуратуре заявили, что зачастую камеры видеонаблюдения размещаются «за пределами мест концентрации ДТП» и служат, как средство дополнительного дохода для властей и предпринимателей. Ранее сообщалось, что в России судебным приставам разрешили автоматически взыскивать долги при помощи искусственного интеллекта. Автоматика будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам ГАИ и вычеркивать человека из списка невыездных.