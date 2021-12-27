Приставы смогут автоматически взыскивать долги по штрафам

Искусственный интеллект будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В России судебным приставам разрешили автоматически взыскивать долги при помощи искусственного интеллекта. Автоматика будет самостоятельно взыскивать долги по просроченным штрафам ГАИ и вычеркивать человека из списка невыездных.

«Робот начнет сам выявлять неплательщиков административных штрафов, в том числе водителей-нарушителей, и заводить дела. Он же найдет счета штрафников в банках. Кроме того, благодаря принятым поправкам, в автоматическом режиме смогут приниматься решения об исключении человека из списка невыездных после расплаты», — приводит «Российская газета» содержание федерального закона от 21 декабря 2021 года.

Ранее в МВД сообщили, что начнут автоматически штрафовать водителей за опасное вождение, пишет RT. Камеры будут автоматически фиксировать опасные маневры на дороге.