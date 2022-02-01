Московский девелопер застроит микрорайон на юге Екатеринбурга

«Эталон» планирует возвести в «Солнечном» 1,5 млн квадратных метров жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Московская строительная компания «Эталон» выкупила у «Форум-групп» Михаила Черепанова проект застройки микрорайона «Солнечный» на юге Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU на девелоперском рынке. На земельном участке в «Солнечном», который приобрел «Эталон», планируется возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

О заходе на екатеринбургский рынок компания пресс-служба «Эталона» сообщила днем 1 февраля, не уточнив, какую территорию планируется осваивать. «Мы не случайно выбрали для нашего нового проекта Екатеринбург. Это один из крупнейших городов Урала, важный промышленный, научный и культурный центр. Свердловская область входит в первую десятку регионов с самым большим объемом инвестиций в основной капитал и самым высоким инвестиционным потенциалом», — сказал Геннадий Щербина, гендиректор «Эталона». В пресс-службе «Форум-групп» сделку пока не комментируют.

По словам источника URA.RU в девелоперской среде, сделку по «Солнечному» якобы могли обсуждать в октябре 2021 года в кулуарах форума 100+ TechnoBuild. Щербина тогда познакомился с губернатором Евгением Куйвашевым (у них была отдельная встреча) и главой города Алексеем Орловым (Щербину к нему подвел свердловский министр строительства Михаил Волков). В декабре ФАС разрешила ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Екатеринбург» приобрести 100% долей в ООО «Генеральный застройщик района Солнечный», подконтрольное Forum Group.

«Эталон» позиционирует себя как одного из крупнейших девелоперов России. Компания, основанная в 1987 году, строит преимущественно в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге. Основной акционер девелопера — АФК «Система».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам