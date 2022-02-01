Центр Гамалеи снизил эффективность «Спутника V» на 20%

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Окончательная эффективность «Спутника V» составила 70,5% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снизилась до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

«Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 70,5%. Ранее в инструкции были указаны данные промежуточного анализа эффективности, которая оценивалась как 91%. На сайте „Стопкоронавирус.рф“ указывается, что эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 97,6%», — говорится в новой инструкции.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. В центре также сообщили, что российская вакцина дает в два раза больше антител к коронавирусу, чем вакцина Pfizer, пишет RT.

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Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снизилась до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств. «Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 70,5%. Ранее в инструкции были указаны данные промежуточного анализа эффективности, которая оценивалась как 91%. На сайте „Стопкоронавирус.рф“ указывается, что эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 97,6%», — говорится в новой инструкции. Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. В центре также сообщили, что российская вакцина дает в два раза больше антител к коронавирусу, чем вакцина Pfizer, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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