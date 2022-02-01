Центр Гамалеи снизил эффективность «Спутника V» на 20%

01 февраля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Окончательная эффективность «Спутника V» составила 70,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снизилась до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств. «Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 70,5%. Ранее в инструкции были указаны данные промежуточного анализа эффективности, которая оценивалась как 91%. На сайте „Стопкоронавирус.рф“ указывается, что эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 97,6%», — говорится в новой инструкции. Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. В центре также сообщили, что российская вакцина дает в два раза больше антител к коронавирусу, чем вакцина Pfizer, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снизилась до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств. «Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 70,5%. Ранее в инструкции были указаны данные промежуточного анализа эффективности, которая оценивалась как 91%. На сайте „Стопкоронавирус.рф“ указывается, что эффективность вакцины „Спутник V“ составляет 97,6%», — говорится в новой инструкции. Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса «Омикрон» составляет 75%. В центре также сообщили, что российская вакцина дает в два раза больше антител к коронавирусу, чем вакцина Pfizer, пишет RT.