Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

18 января 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

«Спутник V» может успешно противостоять «Омикрону», уверил Александр Гинцбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вакцина «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» эффективна на 75%. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «В тотальной популяции эффективность вакцины „Спутник V“ по отношению к „омикрону“, протективность составляет 75%», — заявил Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Слова ученого приводит РИА «Новости». Также он пояснил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода уровень защиты достигает 100%. Для тех, кто не ревакцинировался, защита составляет 56-57%. При этом человек должен быть привит «Спутником» 6-12 месяцев назад. Ранее Гинцбург заявлял, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под «Омикрон». Он указал, что отечественная вакцина работает против разных штаммов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцина «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» эффективна на 75%. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «В тотальной популяции эффективность вакцины „Спутник V“ по отношению к „омикрону“, протективность составляет 75%», — заявил Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Слова ученого приводит РИА «Новости». Также он пояснил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода уровень защиты достигает 100%. Для тех, кто не ревакцинировался, защита составляет 56-57%. При этом человек должен быть привит «Спутником» 6-12 месяцев назад. Ранее Гинцбург заявлял, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под «Омикрон». Он указал, что отечественная вакцина работает против разных штаммов.