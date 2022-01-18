Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против «Омикрона»

Вакцина «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» эффективна на 75%. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В тотальной популяции эффективность вакцины „Спутник V“ по отношению к „омикрону“, протективность составляет 75%», — заявил Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Слова ученого приводит РИА «Новости».
Также он пояснил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода уровень защиты достигает 100%. Для тех, кто не ревакцинировался, защита составляет 56-57%. При этом человек должен быть привит «Спутником» 6-12 месяцев назад.
Ранее Гинцбург заявлял, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под «Омикрон». Он указал, что отечественная вакцина работает против разных штаммов.
Вакцина «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» эффективна на 75%. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «В тотальной популяции эффективность вакцины „Спутник V“ по отношению к „омикрону“, протективность составляет 75%», — заявил Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Слова ученого приводит РИА «Новости». Также он пояснил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через полгода уровень защиты достигает 100%. Для тех, кто не ревакцинировался, защита составляет 56-57%. При этом человек должен быть привит «Спутником» 6-12 месяцев назад. Ранее Гинцбург заявлял, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под «Омикрон». Он указал, что отечественная вакцина работает против разных штаммов.