Академик РАН Зверев назвал условия окончания пандемии в России

Пандемия COVID-19 должна закончиться в конце 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса закончится в России после того, как переболеет 80% населения. Ожидается, что произойдет это в конце 2022 года. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Я в самом начале пандемии еще говорил, что все закончится, когда 80% людей переболеет. К этому все идет и, похоже, мы к концу этого года проблему скорее всего решим. Не будет таких волн, подъемов, которые происходят сейчас. Но вирус никуда не исчезнет, он останется в виде каких-нибудь осенне-весенних вспышек заболеваемости», — объяснил Виталий Зверев.

По словам академика РАН, с приходом штамма «Омикрон» исчезла необходимость в сохранении строгих санитарных ограничений. «Два года назад, когда все начиналось, вирус был для всех непонятный, было неясно, какие он будет вызывать заболевания, поэтому было очень важно минимизировать поток, так как очень много людей нуждалось в госпитализации. На фоне этого в стране были введены ограничительные меры, потом они стали не нужны, а сейчас, на мой взгляд, они вообще не имеют никакого смысла. Вирус стал ослабевать, то есть изменил тяжесть течения болезни, несмотря на то, что гораздо быстрее стал распространяться», — подчеркнул Зверев.

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