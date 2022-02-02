В Екатеринбурге волонтеры спасают ветерана от тараканов и клопов

Чтобы избавиться от вредителей, строителям необходимо полностью очистить квартиру от старой мебели, плитки и обоев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В квартире маломобильного ветерана Великой Отечественной войны Марии Яковлевной строители начали демонтаж мебели. Это необходимо, чтобы избавиться от тараканов и клопов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба благотворительного проекта «Ремонт всем миром».

«Чтобы избавиться от вредителей, строителям необходимо полностью очистить квартиру от старой мебели, плитки, обоев — гнезда тараканов и клопов — по всей двушке. Пока работы идут в „заброшенной“ комнате, куда Мария Яковлевна не заходит», — сообщает пресс-служба

На время ремонта Марию Яковлевну перевезут на съемную квартиру или в гостиницу, где будет организованно питание и уход. «Мы демонтируем ванну и сделаем там душевую зону с поручнем и сиденьем, чтобы Мария Яковлевна могла самостоятельно мыться: сделать это она не может уже шесть лет», — пояснил координатор благотворительного проекта Валерий Басай.

Ремонт для Марии Яковлевной является первым для проекта «Ремонт всем миром». Они сообщают, что ремонты будут делать волонтеры — профессиональные строители, обычные екатеринбуржцы, блогеры, звезды, чиновники.