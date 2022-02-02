02 февраля 2022

В Екатеринбурге волонтеры спасают ветерана от тараканов и клопов

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, ремонт, ячейка эф
Чтобы избавиться от вредителей, строителям необходимо полностью очистить квартиру от старой мебели, плитки и обоев Фото:

В квартире маломобильного ветерана Великой Отечественной войны Марии Яковлевной строители начали демонтаж мебели. Это необходимо, чтобы избавиться от тараканов и клопов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба благотворительного проекта «Ремонт всем миром».

«Чтобы избавиться от вредителей, строителям необходимо полностью очистить квартиру от старой мебели, плитки, обоев — гнезда тараканов и клопов — по всей двушке. Пока работы идут в „заброшенной“ комнате, куда Мария Яковлевна не заходит», — сообщает пресс-служба

На время ремонта Марию Яковлевну перевезут на съемную квартиру или в гостиницу, где будет организованно питание и уход. «Мы демонтируем ванну и сделаем там душевую зону с поручнем и сиденьем, чтобы Мария Яковлевна могла самостоятельно мыться: сделать это она не может уже шесть лет», — пояснил координатор благотворительного проекта Валерий Басай.

Ремонт для Марии Яковлевной является первым для проекта «Ремонт всем миром». Они сообщают, что ремонты будут делать волонтеры — профессиональные строители, обычные екатеринбуржцы, блогеры, звезды, чиновники.

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В квартире маломобильного ветерана Великой Отечественной войны Марии Яковлевной строители начали демонтаж мебели. Это необходимо, чтобы избавиться от тараканов и клопов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба благотворительного проекта «Ремонт всем миром». «Чтобы избавиться от вредителей, строителям необходимо полностью очистить квартиру от старой мебели, плитки, обоев — гнезда тараканов и клопов — по всей двушке. Пока работы идут в „заброшенной“ комнате, куда Мария Яковлевна не заходит», — сообщает пресс-служба На время ремонта Марию Яковлевну перевезут на съемную квартиру или в гостиницу, где будет организованно питание и уход. «Мы демонтируем ванну и сделаем там душевую зону с поручнем и сиденьем, чтобы Мария Яковлевна могла самостоятельно мыться: сделать это она не может уже шесть лет», — пояснил координатор благотворительного проекта Валерий Басай. Ремонт для Марии Яковлевной является первым для проекта «Ремонт всем миром». Они сообщают, что ремонты будут делать волонтеры — профессиональные строители, обычные екатеринбуржцы, блогеры, звезды, чиновники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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