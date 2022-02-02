Курганец полгода не мог получить 1,5 млн, выигранных в лотерею

Для получения выигрыша курганец ездил в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области, выигравший в лотерею почти 1,5 млн рублей, больше полугода ждал перевода средств на свой счет. Об этом URA.RU рассказала родственница мужчины.

«Мой отец из Каргаполья купил билет летом 2019 года. Спустя несколько дней узнал, что выиграл. Пришлось ехать в Москву, чтобы получить выигрыш. После визита примерно месяцев через семь ему перевели деньги на счет с вычетом налога», — рассказала Алиса Гараева URA.RU.

В пресс-службе «Столото» подтвердили, что крупные выигрыши (от 600 тысяч рублей) после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве, приехав туда лично или направив документы почтой. Выплата выигрышей осуществляется не позднее 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета, лотерейной квитанции или информации об электронном лотерейном билете. При этом может быть назначена экспертиза выигрышных билетов, которая занимает до 30-45 дней. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 года с даты проведения тиража.

Ранее URA.RU писало, что курганец не смог получить выигрыш в лотерею. Анонимный автор сообщил, что ему отказали в идентификации личности в точке продажи лотерейных билетов. На основании жалобы проведено внутреннее расследование, агент-распространитель предупрежден о возможном расторжении контракта с брендом «Столото».

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