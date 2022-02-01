Курганец не смог получить выигрыш в лотерею

02 февраля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

В точке продаж лотереи курганцу отказали в идентификации для получениях выигрыша по электронному билету Фото: Денис Моргунов © URA.RU У жителя Кургана, выигравшего в лотерею, возникли трудности с получением денег. Об этом он написал в посте, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» во «Вконтакте». «Есть личный кабинет „Столото“. Покупаем билеты лотереи, иногда берем бумажные, если по пути. Улыбнулась удача, немного выиграли. Чтоб перевести в личном кабинете в кошелек, нужна идентификация личности через точку продаж. У нас в городе только у ИП… Продавец грубо ответила, что идите к хозяину. Позвонили ему (хозяину), культурно послал, заявив, что идентификацию он делает только „своим“. Выиграть выиграешь, а вот получить проблема», — говорится в анонимном посте, опубликованном в курганском паблике. Автор отметил, что обратился в службу поддержки «Столото». Оператор была удивлена отказом предпринимателя. В пресс-службе «Столото» URA.RU подтвердили жалобу курганца. «На основании жалобы проведено внутреннее расследование и разъяснительная работа с продавцом. Данный агент-распространитель предупрежден о возможности расторжения контракта на распространение билетов государственных лотерей под брендом „Столото“ при получении повторных жалоб на его работу. Покупатель выигрышного билета получил новое приглашение в точку продаж для прохождения идентификации и получения выигрыша в удобное для него время», — уточнили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что шестеро курганцев выиграли миллионы в лотерею в 2021 году. Из них самые крупные сумму выигрыша составили — 10 млн рублей и 16 753 340 рублей. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ все выигрыши размером от 15 000 рублей выплачиваются только после проведения идентификации победителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У жителя Кургана, выигравшего в лотерею, возникли трудности с получением денег. Об этом он написал в посте, опубликованном в группе «Инцидент|Курган» во «Вконтакте». «Есть личный кабинет „Столото“. Покупаем билеты лотереи, иногда берем бумажные, если по пути. Улыбнулась удача, немного выиграли. Чтоб перевести в личном кабинете в кошелек, нужна идентификация личности через точку продаж. У нас в городе только у ИП… Продавец грубо ответила, что идите к хозяину. Позвонили ему (хозяину), культурно послал, заявив, что идентификацию он делает только „своим“. Выиграть выиграешь, а вот получить проблема», — говорится в анонимном посте, опубликованном в курганском паблике. Автор отметил, что обратился в службу поддержки «Столото». Оператор была удивлена отказом предпринимателя. В пресс-службе «Столото» URA.RU подтвердили жалобу курганца. «На основании жалобы проведено внутреннее расследование и разъяснительная работа с продавцом. Данный агент-распространитель предупрежден о возможности расторжения контракта на распространение билетов государственных лотерей под брендом „Столото“ при получении повторных жалоб на его работу. Покупатель выигрышного билета получил новое приглашение в точку продаж для прохождения идентификации и получения выигрыша в удобное для него время», — уточнили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что шестеро курганцев выиграли миллионы в лотерею в 2021 году. Из них самые крупные сумму выигрыша составили — 10 млн рублей и 16 753 340 рублей. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ все выигрыши размером от 15 000 рублей выплачиваются только после проведения идентификации победителя.