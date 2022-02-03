Подрядчик долгостроя в ХМАО взыскал 387,4 млн с областного УКС

По решению суда, в пользу подрядчика из Владивостока взысканы и судебные издержки компании Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Управление капитального строительства Тюменской области заплатит подрядчику по поставке медицинского оборудования из Владивостока «Дельрус-ДВРЦ» 387,4 млн рублей по решению Арбитражного суда ХМАО. В пресс-службе арбитражного суда рассказали также, что заказчик покроет и судебные издержки исполнителя.

«Управление капитального строительства по Тюменской области в пользу „Дельрус-ДВРЦ“, по решению суда, должно внести оплату по государственному контракту в сумме 387 423 000 рублей. Также в исковые требования была включена оплата судебных расходов в размере 206 000 рублей. Суд принял решение эти требования удовлетворить», — говорят в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО.

Третьим лицом в процессе была Нижневартовская окружная клиническая больница, куда должны были поставить медицинские томографы. Подрядчик должен был также выполнить монтаж, настройку оборудования и обучить медперсонал работе с ним, но больница не была готова принять дорогостоящую технику. Срок поставки истек еще летом 2021 года.

Узнать о позиции УКС по Тюменской области относительно обжалования судебного решения не удалось. Там не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовская центральная окружная больница на 1100 мест строится больше 11 лет, в том числе за счет бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». Сейчас сроки ее сдачи обозначены вторым кварталом 2022 года, а власти ХМАО требуют ежедневных отчетов со стройплощадки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам