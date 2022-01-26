Власти ХМАО требуют ежедневных отчетов с крупнейшего долгостроя

В ближайшее время численность рабочих на объекте увеличат с 500 до 700 Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов потребовал от специалистов нижневартовского филиала УКС ежедневно отчитываться о ходе строительства больницы на 1100 мест. Об этом замгубернатора заявил во время рабочей поездки в Нижневартовск.

«Филиалу УКСа необходимо взять на ежедневный контроль выполнение работ в соответствии с новым графиком, чтобы подрядчик в него вошел. Также нужно организовать ежедневный контроль за количеством рабочих и стройматериалов с отчетом в центральный УКС», — обозначил позицию властей Адамов.

По словам Адамова, власти ХМАО будут еженедельно обсуждать промежуточные результаты в ходе заседаний штаба по строительству с участием губернатора Югры Натальи Комаровой. «Никто не имеет права сдвигать график, нужно показать хорошие результаты работы и возможно только завершение раньше срока», — сказал Адамов.

В ближайшее время, по словам Адамова, численность рабочих будет увеличена с 500 до 700 человек. Вице-губернатор подчеркнул, что вопрос сдачи долгостроя находится на контроле жителей Нижневартовска, губернатора округа и федеральных властей. Сейчас срок ввода в эксплуатацию больницы назначен на конец второго квартала 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что у окружной больницы на 110 коек появился новый куратор — Михаил Ламбин. По его словам, к концу апреля подрядчик выполнит основные объемы и останутся лишь пусконаладочные работы.

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