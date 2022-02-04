Российский «Спутник V» получил постоянную регистрацию

Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях. Она прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил он журналистам. Информацию передает официальный telegram-канал Минздрава РФ.
Ранее о готовности признать «Спутник V» в 2022 году заявила ВОЗ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Ранее стало известно, что производители снизили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях. Она прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил он журналистам. Информацию передает официальный telegram-канал Минздрава РФ. Ранее о готовности признать «Спутник V» в 2022 году заявила ВОЗ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ранее стало известно, что производители снизили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.