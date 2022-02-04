Российский «Спутник V» получил постоянную регистрацию

Вакцина прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях. Она прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил он журналистам. Информацию передает официальный telegram-канал Минздрава РФ.

Ранее о готовности признать «Спутник V» в 2022 году заявила ВОЗ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ранее стало известно, что производители снизили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.