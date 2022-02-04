Российский «Спутник V» получил постоянную регистрацию

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Вакцина прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях. Она прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил он журналистам. Информацию передает официальный telegram-канал Минздрава РФ.

Ранее о готовности признать «Спутник V» в 2022 году заявила ВОЗ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ранее стало известно, что производители снизили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

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Вакцина «Спутник V» прошла полностью все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях. Она прошла полностью все этапы клинических исследований», — сообщил он журналистам. Информацию передает официальный telegram-канал Минздрава РФ. Ранее о готовности признать «Спутник V» в 2022 году заявила ВОЗ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ранее стало известно, что производители снизили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до 70,5%. Об этом говорится в новой инструкции к вакцине, выпущенной центром им. Гамалеи. Она размещена в Государственном реестре лекарственных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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