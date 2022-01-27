ВОЗ готова признать «Спутник V» в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».
Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru.