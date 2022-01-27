ВОЗ готова признать «Спутник V» в 2022 году

27 января 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

«Спутник V» могут признать в этом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru.