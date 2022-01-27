ВОЗ готова признать «Спутник V» в 2022 году

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«Спутник V» могут признать в этом году Фото:
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова признать российскую вакцину «Спутник V» в этом году. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая „Спутник V“. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — сказала Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». Признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов, сообщила ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Европейское агентство лекарственных средств предоставило положительное заключение по поводу признания стандартов российского препарата. «Спутник V» одобрили в 71 стране, по числу полученных разрешений вакцина находится на втором месте в мире, сообщает Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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