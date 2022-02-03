Источник: в курганской больнице допрашивают врачей

Силовики выявляют причастных к делу врача-уролога фото: Екатерина Сычкова

В Курганской областной клинической больнице допрашивают врачей. Силовики работают по делу врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному для условно-досрочного освобождения. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере здравоохранения региона.

«Врачей Курганской областной больницы систематически допрашивают. Интерес силовиков связан с деятельностью бывшего сотрудника этого учреждения — врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному», — рассказал URA.RU источник в сфере здравоохранения.

По мнению источников, силовики работают над выявлением новых преступлений, а также причастности других медицинских работников. Отмечают, что сразу после скандала врач уволился из больницы. По данным одного из источников, подозреваемый покинул регион и отношения с коллегами из Кургана не поддерживает. Другой источник отметил, что врача видели в Кургане, вероятно, он работает у родителей, которые занимаются фармацевтическим бизнесом.

URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения Курганской области и Следственное управление СКР по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы на поступили.

Ранее URA.RU писало, что курганского зэка и врача заподозрили в подделке документов. Мужчина отбывал наказание сроком почти 23 года в ИК №2 за убийства и разбой, но по решению суда вышел условно-досрочно, так как у него был обнаружен рак мочевого пузыря. Для сотрудников ИК это стало неожиданностью. Врача заподозрили в постановке лже-диагноза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам