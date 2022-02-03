03 февраля 2022

Источник: в курганской больнице допрашивают врачей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики выявляют причастных к делу врача-уролога

В Курганской областной клинической больнице допрашивают врачей. Силовики работают по делу врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному для условно-досрочного освобождения. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере здравоохранения региона.

«Врачей Курганской областной больницы систематически допрашивают. Интерес силовиков связан с деятельностью бывшего сотрудника этого учреждения — врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному», — рассказал URA.RU источник в сфере здравоохранения.

По мнению источников, силовики работают над выявлением новых преступлений, а также причастности других медицинских работников. Отмечают, что сразу после скандала врач уволился из больницы. По данным одного из источников, подозреваемый покинул регион и отношения с коллегами из Кургана не поддерживает. Другой источник отметил, что врача видели в Кургане, вероятно, он работает у родителей, которые занимаются фармацевтическим бизнесом.

URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения Курганской области и Следственное управление СКР по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы на поступили.

Ранее URA.RU писало, что курганского зэка и врача заподозрили в подделке документов. Мужчина отбывал наказание сроком почти 23 года в ИК №2 за убийства и разбой, но по решению суда вышел условно-досрочно, так как у него был обнаружен рак мочевого пузыря. Для сотрудников ИК это стало неожиданностью. Врача заподозрили в постановке лже-диагноза.

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В Курганской областной клинической больнице допрашивают врачей. Силовики работают по делу врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному для условно-досрочного освобождения. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере здравоохранения региона. «Врачей Курганской областной больницы систематически допрашивают. Интерес силовиков связан с деятельностью бывшего сотрудника этого учреждения — врача-уролога, который мог поставить ложный диагноз осужденному», — рассказал URA.RU источник в сфере здравоохранения. По мнению источников, силовики работают над выявлением новых преступлений, а также причастности других медицинских работников. Отмечают, что сразу после скандала врач уволился из больницы. По данным одного из источников, подозреваемый покинул регион и отношения с коллегами из Кургана не поддерживает. Другой источник отметил, что врача видели в Кургане, вероятно, он работает у родителей, которые занимаются фармацевтическим бизнесом. URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения Курганской области и Следственное управление СКР по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответы на поступили. Ранее URA.RU писало, что курганского зэка и врача заподозрили в подделке документов. Мужчина отбывал наказание сроком почти 23 года в ИК №2 за убийства и разбой, но по решению суда вышел условно-досрочно, так как у него был обнаружен рак мочевого пузыря. Для сотрудников ИК это стало неожиданностью. Врача заподозрили в постановке лже-диагноза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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