В Якутии опровергли распыление «Омикрона» с вертолета

Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившуюся среди местных жителей информацию о том, что штамм коронавируса «Омикрон» распыляется в небе над одним из регионов Якутии с помощью вертолета Ми-8. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что люди видели в воздухе инверсионный след.
«В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется видео полета вертолета Ми-8, за которым остается белый след в воздухе. Видео снято в одном из районов республики и дополняется комментариями о том, что „идет распыление коронавируса, омикрона“. „Полярные авиалинии“ сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 по Цельсию», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании.
Температура выхлопа при выходе из двигателя вертолета составляет около 1000 градусов. Инверсионный след появляется при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, чем выше эта разница, тем более явный след остается в небе, пояснили в пресс-службе.
Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившуюся среди местных жителей информацию о том, что штамм коронавируса «Омикрон» распыляется в небе над одним из регионов Якутии с помощью вертолета Ми-8. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что люди видели в воздухе инверсионный след. «В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется видео полета вертолета Ми-8, за которым остается белый след в воздухе. Видео снято в одном из районов республики и дополняется комментариями о том, что „идет распыление коронавируса, омикрона“. „Полярные авиалинии“ сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 по Цельсию», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Температура выхлопа при выходе из двигателя вертолета составляет около 1000 градусов. Инверсионный след появляется при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, чем выше эта разница, тем более явный след остается в небе, пояснили в пресс-службе.