05 февраля 2022

В Якутии опровергли распыление «Омикрона» с вертолета

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, военный вертолет, ми24, боевой вертолет
Инверсионный след от выхлопа из двигателя вертолета — обычное явление, пояснили в пресс-службе Фото:

Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившуюся среди местных жителей информацию о том, что штамм коронавируса «Омикрон» распыляется в небе над одним из регионов Якутии с помощью вертолета Ми-8. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что люди видели в воздухе инверсионный след.

«В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется видео полета вертолета Ми-8, за которым остается белый след в воздухе. Видео снято в одном из районов республики и дополняется комментариями о том, что „идет распыление коронавируса, омикрона“. „Полярные авиалинии“ сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 по Цельсию», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании.

Температура выхлопа при выходе из двигателя вертолета составляет около 1000 градусов. Инверсионный след появляется при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, чем выше эта разница, тем более явный след остается в небе, пояснили в пресс-службе.

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Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла появившуюся среди местных жителей информацию о том, что штамм коронавируса «Омикрон» распыляется в небе над одним из регионов Якутии с помощью вертолета Ми-8. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что люди видели в воздухе инверсионный след. «В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется видео полета вертолета Ми-8, за которым остается белый след в воздухе. Видео снято в одном из районов республики и дополняется комментариями о том, что „идет распыление коронавируса, омикрона“. „Полярные авиалинии“ сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже -30 по Цельсию», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале авиакомпании. Температура выхлопа при выходе из двигателя вертолета составляет около 1000 градусов. Инверсионный след появляется при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности, чем выше эта разница, тем более явный след остается в небе, пояснили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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