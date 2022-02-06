Врач назвала напитки, которые восстановят организм после COVID

07 февраля 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Врачи рассказала, что после коронавируса стоит отказаться от части напитков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зеленого чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. «Можно использовать такие ягоды, как клюква, облепиха. Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс. Воду не надо кипятить специально, чтобы сохранить максимальное количество витаминов», — сообщила Дюваль в интервью радио Sputnik. Также врач посоветовала для более быстрого восстановления после коронавируса готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином. Она сообщила, что лучше вместо сахара добавить яблоко без кожуры. Дюваль порекомендовала отказаться от крепкого чая и кофе, а также газированных напитков и пакетированных соков. После коронавируса лучше пить побольше воды, а соки готовить дома, отметила она. Ранее врач рассказал, какие продукты мешают выздороветь при заражении штаммом «Омикрон». Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что лучше не употреблять во время болезни фастфуд, заменители сахара и промышленные сладости. По его словам, помогают вылечиться овощи, зелень, ягоды, кисло-сладкие фрукты и куркума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Домашние напитки, в том числе морсы и настои на основе зеленого чая, могут помочь восстановиться после коронавируса. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. «Можно использовать такие ягоды, как клюква, облепиха. Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс. Воду не надо кипятить специально, чтобы сохранить максимальное количество витаминов», — сообщила Дюваль в интервью радио Sputnik. Также врач посоветовала для более быстрого восстановления после коронавируса готовить настой на основе зеленого чая с клюквой и апельсином. Она сообщила, что лучше вместо сахара добавить яблоко без кожуры. Дюваль порекомендовала отказаться от крепкого чая и кофе, а также газированных напитков и пакетированных соков. После коронавируса лучше пить побольше воды, а соки готовить дома, отметила она. Ранее врач рассказал, какие продукты мешают выздороветь при заражении штаммом «Омикрон». Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что лучше не употреблять во время болезни фастфуд, заменители сахара и промышленные сладости. По его словам, помогают вылечиться овощи, зелень, ягоды, кисло-сладкие фрукты и куркума.