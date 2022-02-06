Врач назвал продукты, мешающие выздоровлению при «Омикроне»

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Многие продукты ослабляют иммунитет человека при «Омикроне», отметил Сергей Чудаков Фото:
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Коронавирус COVID-19

Употребление в пищу фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей мешает организму человека выздоравливать во время заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», — сказал Чудаков в интервью РИА «Новости».

Врач отметил, что также существуют продукты которые наоборот, помогают иммунитету бороться с «Омикроном». Врач выделил кисло-сладкие фрукты, практически все виды овощей, зелень, различные виды ягод, а также куркума.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что для укрепления иммунитета полезно употреблять рыбу, яйца, кисломолочные продукты и овощи. Врачи также рекомендуют вовсе отказывать от еды, в случае, если коронавирус поражает желудочно-кишечный тракт.

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Употребление в пищу фастфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей мешает организму человека выздоравливать во время заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. «Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», — сказал Чудаков в интервью РИА «Новости». Врач отметил, что также существуют продукты которые наоборот, помогают иммунитету бороться с «Омикроном». Врач выделил кисло-сладкие фрукты, практически все виды овощей, зелень, различные виды ягод, а также куркума. Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что для укрепления иммунитета полезно употреблять рыбу, яйца, кисломолочные продукты и овощи. Врачи также рекомендуют вовсе отказывать от еды, в случае, если коронавирус поражает желудочно-кишечный тракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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