Экс-министр обороны Украины не верит в войну с Россией

07 февраля 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Россия может захватить любой город на Украине, заявил Загороднюк Фото: Минобороны России/Игорь Руденко новость из сюжета Война на Украине Военная «агрессия» России, направленная на Украину, маловероятна. Об этом заявил экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. «Загороднюк не верит в неизбежность российского вторжения. Безжалостное наращивание российских войск идет по учебнику, но намерения и стратегия Кремля остаются непрозрачными», — передает издание The Guardian слова экс-главы Минобороны. При этом Загороднюк не видит в якобы действиях РФ по отношению к украинской стороне политической игры. «Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война. Украинская армии будет сражаться», — предположил он в интервью британскому изданию. Он также признает, что Россия может захватить любой город на Украине, пишет MK.RU . Однако пока 200 тысяч российских военнослужащих , необходимых для полномасштабного вторжения, Загороднюк не наблюдает, пишет Pravda.Ru. Ранее экс-глава Минобороны Украины во время беседы с журналистами того же издания отмечал, что у России не хватает нескольких элементов для «вторжения». В их числе — завершение формирования батальонных тактических групп, танковых и воздушно-десантных, отладка и апробация системы управления военным временем, развертывание и комплектование мобильных госпиталей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военная «агрессия» России, направленная на Украину, маловероятна. Об этом заявил экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. «Загороднюк не верит в неизбежность российского вторжения. Безжалостное наращивание российских войск идет по учебнику, но намерения и стратегия Кремля остаются непрозрачными», — передает издание The Guardian слова экс-главы Минобороны. При этом Загороднюк не видит в якобы действиях РФ по отношению к украинской стороне политической игры. «Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война. Украинская армии будет сражаться», — предположил он в интервью британскому изданию. Он также признает, что Россия может захватить любой город на Украине, пишет MK.RU. Однако пока 200 тысяч российских военнослужащих, необходимых для полномасштабного вторжения, Загороднюк не наблюдает, пишет Pravda.Ru. Ранее экс-глава Минобороны Украины во время беседы с журналистами того же издания отмечал, что у России не хватает нескольких элементов для «вторжения». В их числе — завершение формирования батальонных тактических групп, танковых и воздушно-десантных, отладка и апробация системы управления военным временем, развертывание и комплектование мобильных госпиталей.