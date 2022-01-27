The Guardian: России не хватит армии для войны на Украине

27 января 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

У России недостаточно войск на границе с Украиной для военных действий, сообщают журналисты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия не может «напасть» на Украину и «оккупировать» ее из-за нехватки войск. Однако в самопровозглашенной республике Донбасс бои будут возобновлены, сообщает издание The Guardian. «У России недостаточно войск на границе с Украиной для осуществления полномасштабного военного вторжения и оккупации. Российская атака с целью захвата большей части или всей Украины маловероятна. Россия, скорее всего, предпримет целенаправленную атаку на востоке и в районе Донбасса», — отмечает газета. Приводится информация, что все действия России будут брошены на якобы расширение контролируемой территории Донбасса. Главная цель российских властей, как уточняется в материале — якобы признание самопровозглашенных республик частью РФ. Также в пример издание приводит слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявлял, что у России не хватает нескольких элементов для «вторжения». В их числе завершение формирования батальонных тактических групп, танковых и воздушно-десантных, отладка и апробация системы управления военным временем, развертывание и комплектование мобильных госпиталей. При этом инсайдеры в украинском правительстве признают, что Москва может нацелиться на порт Мариуполь. «Российским войскам будет крайне сложно захватить крупные украинские города, такие как Киев, Харьков или Одесса. Будет огромное сопротивление. Захват Мариуполя был бы проще», — пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника украинского правительства. Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал помочь ДНР и ЛНР оружием. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поддержал это предложение, уточняет Pravda.ru . Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину, передает Пятый канал. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит выполнять минские договоренности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не может «напасть» на Украину и «оккупировать» ее из-за нехватки войск. Однако в самопровозглашенной республике Донбасс бои будут возобновлены, сообщает издание The Guardian. «У России недостаточно войск на границе с Украиной для осуществления полномасштабного военного вторжения и оккупации. Российская атака с целью захвата большей части или всей Украины маловероятна. Россия, скорее всего, предпримет целенаправленную атаку на востоке и в районе Донбасса», — отмечает газета. Приводится информация, что все действия России будут брошены на якобы расширение контролируемой территории Донбасса. Главная цель российских властей, как уточняется в материале — якобы признание самопровозглашенных республик частью РФ. Также в пример издание приводит слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который заявлял, что у России не хватает нескольких элементов для «вторжения». В их числе завершение формирования батальонных тактических групп, танковых и воздушно-десантных, отладка и апробация системы управления военным временем, развертывание и комплектование мобильных госпиталей. При этом инсайдеры в украинском правительстве признают, что Москва может нацелиться на порт Мариуполь. «Российским войскам будет крайне сложно захватить крупные украинские города, такие как Киев, Харьков или Одесса. Будет огромное сопротивление. Захват Мариуполя был бы проще», — пишет газета со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника украинского правительства. Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал помочь ДНР и ЛНР оружием. Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев поддержал это предложение, уточняет Pravda.ru. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину, передает Пятый канал. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит выполнять минские договоренности.