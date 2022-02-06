Руководство ХК «Автомобилист» вступило в конфликт с КХЛ

Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» возмутилось досрочным завершением регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2021/2022. Соответсвующее заявление опубликовано на официальном сайте ХК «Автомобилист».
«ХК „Автомобилист“ считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц. Данное решение наносит большой урон коммерческим интересам всех клубов лиги», — говорится в заявлении хоккейного клуба.
Ранее стало известно, что руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении регулярного чемпионата — после завершения олимпийской паузы, 1 марта, должны начаться игры плей-офф. Команды, которые должны продолжить чемпионат, определятся по процентному соотношению побед. Одним из доводов команды из Екатеринбурга является то, что некоторые клубы имели большое количество матчей с клубами-аутсайдерами лиги.
Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» возмутилось досрочным завершением регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2021/2022. Соответсвующее заявление опубликовано на официальном сайте ХК «Автомобилист». «ХК „Автомобилист“ считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц. Данное решение наносит большой урон коммерческим интересам всех клубов лиги», — говорится в заявлении хоккейного клуба. Ранее стало известно, что руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении регулярного чемпионата — после завершения олимпийской паузы, 1 марта, должны начаться игры плей-офф. Команды, которые должны продолжить чемпионат, определятся по процентному соотношению побед. Одним из доводов команды из Екатеринбурга является то, что некоторые клубы имели большое количество матчей с клубами-аутсайдерами лиги.