В гордуме Михаил Вечкензин возглавляет комиссию по муниципальной собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский департамент противодействия коррупции нашел нарушения в декларации депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Вечкензина, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти и подтвердили в ведомстве. Какое наказание применить к народному избраннику, его коллеги по думе рассмотрят 8 февраля на внеочередном заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности.

Повестка заседания держится в секрете. На сайте гордумы сказано лишь, что комиссия (куда входят пять человек) обсудит вопрос «О рассмотрении выписки из протокола заседания рабочей группы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, от 20 декабря 2021 года №4».

«Речь идет о нескольких нарушениях в декларации Вечкензина — вероятно, за 2020 год (потому что за 2021-й еще никто не отчитывался). Насколько я понимаю, нарушения достаточно серьезные, могут последовать жесткие санкции», — поделился собеседник, близкий к представительному органу. «Нами действительно проведена проверка. Ее результаты представлены в городскую думу. Окончательное решение примут депутаты», — сказал URA.RU руководитель департамента Ильхам Ширалиев.

В разговоре с корреспондентом сам Вечкензин сказал, что, по его мнению, к оценке его декларации департамент «подошел однобоко». «С этим я категорически не согласен», — отметил депутат. На вопрос, в чем суть замечаний от департамента, Вечкензин ответил: «Претензий ко мне не вижу, претензии они [департамент] выставляют к моему кредитору», — объяснил он.

Для Михаила Вечкензина это второй подобный кейс за 12 месяцев. Весной 2021-го антикоррупционный департамент выдвинул к нему две претензии. Первая касалась банковских счетов (предоставление «неполных и недостоверных сведений о доходах за 2017—2019 годы»), вторая — покупки квартиры в доме рядом с «Екатеринбург Ареной» за 12,5 миллионов рублей. Депутат сумел подтвердить легальность средств, потраченных на недвижимость, а нарушения со счетами комиссия гордумы сочла несущественными, поэтому ограничилась предупреждением.

При этом были возможны и другие сценарии. Вплоть до освобождения депутата от должностей в гордуме (Вечкензин возглавляет комиссию по муниципальной собственности) или лишения мандата.

Обновлено в 15:31: в четвертый абзац добавлен комментарий Михаила Вечкензина

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