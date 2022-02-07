США направят в Европу делегацию для подготовки санкций против РФ

08 февраля 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

США и Евросоюз обсуждают последствия для РФ на случай «вторжения» на Украину, заявил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU США отправят в Европу делегацию Минфина и Госдепартамента для координации по санкциям против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Делегация США из представителей Минфина и Госдепа <…> направляется в Европу для обсуждения технической координации [по мерам воздействия на Россию]», — заявил Нед Прайс на брифинге, транслируемом в Twitter. По его словам, США вместе с союзниками из Европы продолжают обсуждение последствий для России, на случай ее «вторжения» на Украину. Также он заявил, что США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией по гарантиям безопасности в Европе. По словам Прайса, Москва до сих пор не ответила на полученный американский ответ на предложения по гарантиям безопасности. Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о наличии инструментов, способных создать серьезные последствия для экономики России. Издание The Bell сообщает, что в России начали готовиться к жестким санкциям из-за Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США отправят в Европу делегацию Минфина и Госдепартамента для координации по санкциям против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Делегация США из представителей Минфина и Госдепа <…> направляется в Европу для обсуждения технической координации [по мерам воздействия на Россию]», — заявил Нед Прайс на брифинге, транслируемом в Twitter. По его словам, США вместе с союзниками из Европы продолжают обсуждение последствий для России, на случай ее «вторжения» на Украину. Также он заявил, что США ожидают продолжения дипломатических контактов с Россией по гарантиям безопасности в Европе. По словам Прайса, Москва до сих пор не ответила на полученный американский ответ на предложения по гарантиям безопасности. Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о наличии инструментов, способных создать серьезные последствия для экономики России. Издание The Bell сообщает, что в России начали готовиться к жестким санкциям из-за Украины.