«Это был настоящий мужчина»: Сергей Бурунов простился с актером Романом Поповым

«Мы даже снимались когда – стояла скорая помощь. Я тогда понял, что это за человек вообще. Уважение к нему безграничное. Потому что превозмогая боль и еще исполняя комедийную роль... Это, конечно, подвиг. У меня нет слов. Не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался. А я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины. Он мужчина был настоящий», — сказал Бурунов.