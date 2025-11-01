«Это был настоящий мужчина»: Сергей Бурунов простился с актером Романом Поповым
Актер Сергей Бурунов на прощании с Романом Поповым
Фото: Виктор Васильев
Актер Сергей Бурунов рассказал на церемонии прощания, каким он видел своего коллегу Романа Попова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы даже снимались когда – стояла скорая помощь. Я тогда понял, что это за человек вообще. Уважение к нему безграничное. Потому что превозмогая боль и еще исполняя комедийную роль... Это, конечно, подвиг. У меня нет слов. Не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался. А я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины. Он мужчина был настоящий», — сказал Бурунов.
В субботу, 1 ноября, в московской ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ собрались сотни людей, чтобы проводить 40-летнего артиста в последний путь. Романа Попова, звезды сериала «Полицейский с Рублевки», не стало 28 октября после рецидива рака головного мозга.
Рядом с близкими — мамой Светланой Эдуардовной, супругой Юлией, сыном Федором и дочерьми Лизой и шестилетней Мартой — собрались его коллеги: Олег Верещагин, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Арсений Бородин и многие другие.
