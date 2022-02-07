Все школы челябинского района ушли на дистант

Школы Агаповского района переведены в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили URA.RU в администрации Агаповского района. «Во всех школах района занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Данная мера связана с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе», — уточнили URA.RU в администрации. В министерстве образования Челябинской области URA.RU раскрыли сроки, на которые ввели дистант. Занятия в таком режиме продлятся с 8 по 14 февраля. В Златоусте также на неделю все школы переведены на дистанционный режим. На прошлой неделе ушли на карантин, либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля, Озерска и Снежинска.