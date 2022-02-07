07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Все школы челябинского района ушли на дистант

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Дистанционное обучение продлится неделю Фото:
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Школы Агаповского района переведены в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили URA.RU в администрации Агаповского района.

«Во всех школах района занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Данная мера связана с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе», — уточнили URA.RU в администрации.

В министерстве образования Челябинской области URA.RU раскрыли сроки, на которые ввели дистант. Занятия в таком режиме продлятся с 8 по 14 февраля.

В Златоусте также на неделю все школы переведены на дистанционный режим. На прошлой неделе ушли на карантин, либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля, Озерска и Снежинска.

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Школы Агаповского района переведены в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили URA.RU в администрации Агаповского района. «Во всех школах района занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Данная мера связана с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе», — уточнили URA.RU в администрации. В министерстве образования Челябинской области URA.RU раскрыли сроки, на которые ввели дистант. Занятия в таком режиме продлятся с 8 по 14 февраля. В Златоусте также на неделю все школы переведены на дистанционный режим. На прошлой неделе ушли на карантин, либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля, Озерска и Снежинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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