Все школы челябинского района ушли на дистант

Дистанционное обучение продлится неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы Агаповского района переведены в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили URA.RU в администрации Агаповского района.

«Во всех школах района занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий. Данная мера связана с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе», — уточнили URA.RU в администрации.

В министерстве образования Челябинской области URA.RU раскрыли сроки, на которые ввели дистант. Занятия в таком режиме продлятся с 8 по 14 февраля.

В Златоусте также на неделю все школы переведены на дистанционный режим. На прошлой неделе ушли на карантин, либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля, Озерска и Снежинска.