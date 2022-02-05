05 февраля 2022
04 февраля 2022

Все школы Златоуста ушли на карантин

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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, гимназия, класс, парта, карантин, каникулы, школа, лицей, кабинет начальных классов
Классы златоустовских школ опустеют до 14 февраля Фото:
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Все школы четвертого по величине города Челябинской области — Златоуста — с 8 февраля закрылись на карантин. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«Все классы с 8 по 14 февраля закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение принял городской оперативный штаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе ушли на карантин либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля и двух «закрытых городов» Росатома — Озерска и Снежинска. Пока не считается нужным директивным порядком вводить дистант на территории всего региона. Власти считают оправданной более гибкую тактику: позволить принимать решение об изменении учебного процесса руководителям образовательных учреждений или отдельных муниципалитетов, где это необходимо.

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Все школы четвертого по величине города Челябинской области — Златоуста — с 8 февраля закрылись на карантин. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. «Все классы с 8 по 14 февраля закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение принял городской оперативный штаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На прошлой неделе ушли на карантин либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля и двух «закрытых городов» Росатома — Озерска и Снежинска. Пока не считается нужным директивным порядком вводить дистант на территории всего региона. Власти считают оправданной более гибкую тактику: позволить принимать решение об изменении учебного процесса руководителям образовательных учреждений или отдельных муниципалитетов, где это необходимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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