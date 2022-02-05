Все школы Златоуста ушли на карантин

Классы златоустовских школ опустеют до 14 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все школы четвертого по величине города Челябинской области — Златоуста — с 8 февраля закрылись на карантин. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«Все классы с 8 по 14 февраля закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение принял городской оперативный штаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе ушли на карантин либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля и двух «закрытых городов» Росатома — Озерска и Снежинска. Пока не считается нужным директивным порядком вводить дистант на территории всего региона. Власти считают оправданной более гибкую тактику: позволить принимать решение об изменении учебного процесса руководителям образовательных учреждений или отдельных муниципалитетов, где это необходимо.