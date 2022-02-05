Все школы Златоуста ушли на карантин

Все школы четвертого по величине города Челябинской области — Златоуста — с 8 февраля закрылись на карантин. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.
«Все классы с 8 по 14 февраля закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение принял городской оперативный штаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе ушли на карантин либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля и двух «закрытых городов» Росатома — Озерска и Снежинска. Пока не считается нужным директивным порядком вводить дистант на территории всего региона. Власти считают оправданной более гибкую тактику: позволить принимать решение об изменении учебного процесса руководителям образовательных учреждений или отдельных муниципалитетов, где это необходимо.
Все школы четвертого по величине города Челябинской области — Златоуста — с 8 февраля закрылись на карантин. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. «Все классы с 8 по 14 февраля закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение принял городской оперативный штаб», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На прошлой неделе ушли на карантин либо на дистанционное обучение школы Магнитогорска, Чебаркуля и двух «закрытых городов» Росатома — Озерска и Снежинска. Пока не считается нужным директивным порядком вводить дистант на территории всего региона. Власти считают оправданной более гибкую тактику: позволить принимать решение об изменении учебного процесса руководителям образовательных учреждений или отдельных муниципалитетов, где это необходимо.